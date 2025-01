Najczęściej nadawanym imieniem kwiatowym w pierwszej połowie 2024 roku była Zuzanna (1974 dziewczynki) , co wcale nie dziwi. To imię, pochodzące z języka hebrajskiego (shoshannah - lilia), od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Lilia, z którą Zuzanna jest kojarzona, symbolizuje czystość i niewinność.

Na drugim miejscu uplasowała się Liliana (1077 dziewczynek). To wdzięczne imię , nawiązujące bezpośrednio do lilii, zyskuje coraz większe grono fanów dzięki swojej elegancji i międzynarodowemu brzmieniu. Warto zauważyć, że Liliana staje się popularniejsza niż bardziej tradycyjne polskie imię Róża, które nadano 598 dziewczynkom .

Trzecie miejsce zajmuje Rozalia (684 dziewczynki), co wskazuje na renesans tego pięknego, staropolskiego imienia. Pochodzące od łacińskiego słowa rosa, imię to doskonale łączy klasykę z odrobiną współczesnego szyku.

Jaśmina - nawiązuje do jaśminu, kwiatów o intensywnym zapachu, kojarzonych z miłością i duchowością.

W przypadku chłopców wybór imion kwiatowych jest znacznie bardziej ograniczony, co może wynikać z tradycji i kulturowych skojarzeń. W pierwszej połowie 2024 roku największą popularnością cieszyło się imię Maciej (348 chłopców) . Chociaż na pierwszy rzut oka nie kojarzy się ono z kwiatami, jego znaczenie związane jest z makiem, co dodaje mu subtelnego uroku.

Drugie miejsce zajmuje Fabian (332) , które również nawiązuje do maku, zwłaszcza w kulturach południowych Europy. Florian (157), związany z łacińskim florens - kwitnący, symbolizuje rozwój i życiową harmonię.

Co mówią dane o imionach polskich dzieci?

Analiza pokazuje, że kwiatowe imiona dla dziewczynek są znacznie bardziej popularne niż dla chłopców, co może wynikać z ich delikatnych, subtelnych skojarzeń. Imiona takie jak Zuzanna, Rozalia czy Liliana są nie tylko piękne, ale też łatwe do wymowy w różnych językach, co może tłumaczyć ich popularność w coraz bardziej kosmopolitycznym społeczeństwie.