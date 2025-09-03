Co przyniesie czwartek, 4 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 9 Denarów

W życiu osobistym możesz trafić w dość snobistyczne środowisko, które jednak - jak wszystko - posiada swoje zalety. Nie pozwól, by twoimi kontaktami z ludźmi kierowały kompleksy. Traktuj kogoś jako wzór, do którego można aspirować bez poczucia niższości. W finansach możesz zarobić, sprzedając cenne towary lub oferując usługi, na które stać tylko najbogatszych.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

BYKKarta 10 Denarów.W życiu prywatnym warto zdać sobie sprawę, że wszystko, co ma początek, musi znaleźć też swój kres. Przemyśl, co chcesz przekazać napotkanym ludziom, jaki świat pragniesz im zostawić. To dobry moment, by wyjść poza wąskie grono krewnych i znajomych i przysłużyć się większej społeczności. W finansach możesz zapoczątkować coś, co stanie się czyimś dziedzictwem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych widać spotkanie, ofertę, nieśmiałe zagajenie. Możesz skorzystać z zaproszenia lub przejść obok, nawet się nie odwracając. Każdy z tych wyborów zaprowadzi cię w jakieś miejsce. Nie daj sobie wmówić, że przegapiając okazję lub wchodząc w związek, przegrasz życie. W finansach możliwy będzie sukces, przy pomaganiu komuś w dokonaniu wyboru.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych warto zabłysnąć teraz sprytem, dowcipem, intelektem. Nie wstydź się mówić, żartować, wyrażać opinii. Twoje otoczenie potrzebuje śmiałych przywódców, ciekawych rozmówców, kogoś, kto rzuci wyzwanie zaśniedziałemu stylowi myślenia. W finansach pomysły będą na wagę złota. Poświęć należny czas burzy mózgów, zbieraniu wniosków.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych oddaj się niczym nieskrępowanej radości. To jest czas, by poznawać nowych ludzi i pogłębiać istniejące znajomości. Jeśli ktoś proponuje wspólną wycieczkę lub wyjście na imprezę, nie odmawiaj z punktu. Cóż masz do stracenia? W finansach możesz odnieść sukces w branży, w której organizuje się przyjęcia okolicznościowe, obsługuje dzieci.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 7 Denarów

W życiu prywatnym trzeba teraz dać odpocząć sercu oraz głowie i cierpliwie poczekać, aż dotychczasowe działania przyniosą skutki. Relacje międzyludzkie polegają na tym, że nie wszystko jest w naszych rękach. Druga strona ma teraz coś do powiedzenia, a ty możesz jedynie obserwować. W finansach odpowiedź na ofertę może się przeciągać, podobnie rekrutacja.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 10 Mieczy

W życiu osobistym na zimno oceń, czy otoczenie ci sprzyja, czy jest bezpieczne, czy ktoś ma tobie coś jeszcze do zaoferowania. Gdy emocje wypaliły się do cna, można zrobić jedno - odejść i poszukać zieleńszej trawy. Masz prawo dążyć do rozwoju, iść po szczęście. W finansach nie staraj się naprawiać i wyjaśniać. Weź, co twoje, zgłoś się w inne miejsce.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, dla kogo wyrazem największej miłości jest szkolenie, pouczanie, uzbrajanie przeciwko światu. Tamta osoba nie jest specjalnie czuła i może często tracić cierpliwość. Każda niefrasobliwość drażni ją w obliczu domniemanego zagrożenia. Staraj się odciąć od tej paranoi. W finansach trzeba się bardzo usamodzielnić.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych może pojawić się uspokojenie, ukojenie, a nawet pewna gratyfikacja. Twoje życzenia mogą się spełnić. Korzystaj z dobrych wiatrów i oczekuj więcej, a potem sięgaj po to śmiało. Nikt nie ma tyle mocy co ty i nie zrobi niczego za ciebie. W finansach możliwy będzie udany finał wieloetapowego przedsięwzięcia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 6 Mieczy

W życiu prywatnym czas zbudować relacje, wyjść do ludzi, rozmawiać i odczuwać bez większych oczekiwań, ale za to z mnóstwem ciekawości. Wyjdź poza ścisły krąg znajomych, nie duś się we własnym sosie. Tu, gdzie jesteś, nie dowiesz się już niczego nowego. W finansach możesz zarobić, przewożąc ludzi i towary, łącząc ze sobą osoby oddalone fizycznie lub mentalnie.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Rycerz Mieczy

W kontaktach prywatnych możesz mieć od czynienia z osobą niezależną, która chce trzymać stery w związku i grać pierwsze skrzypce. Jakąkolwiek sugestię trzeba podawać dyskretnie, a najlepiej tak, by ktoś uznał, że sam wpadł na genialny pomysł. Warto też umiejętnie łechtać ego. W finansach możliwa będzie podróż w miejsce, gdzie nikt z twoich bliskich jeszcze nie był.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który lubi proste życie, nie chce niczego budować ani gromadzić. Ten ktoś ma skrajne podejście do pieniędzy: może pracować dla kogoś na niższym stanowisku lub żyć całkowicie samodzielnie z płodów swojej pracy. Czy na to pójdziesz? W finansach możliwy będzie staż, praca na zlecenie lub na kontrakt.

