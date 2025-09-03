Jak usunąć tłuste plamy z mebli kuchennych?

Smażenie, pieczenie czy nawet gotowanie sprawia, że na frontach kuchennych mebli tworzy się warstwa nieprzyjemnego i nieestetycznego tłuszczu, do którego bardzo szybko zaczyna przylegać m.in. kurz. Jeśli nie zareagujemy odpowiednio wcześniej, z czasem zabrudzenie zacznie twardnieć, tworząc trudną do usunięcia skorupę.

Czyszczenie mebli kuchennych z pozoru wydaje się banalną czynnością, zwłaszcza że na rynku dostępnych jest mnóstwo dedykowanych detergentów do usuwania tłustych zabrudzeń. Należy jednak pamiętać, że mocne środki chemiczne mogą negatywnie wpływać na wygląd szafek w kuchni, doprowadzając je do wypłowienia, odbarwienia czy poważnego uszkodzenia.

W związku z powyższym, bez najmniejszego trudu, możemy przygotować domowy roztwór do czyszczenia mebli kuchennych, który dopasowany będzie do konkretnego materiału, z którego meble zostały wykonane.

Szafki posiadające lakierowane fronty są bardzo delikatne i wrażliwe na mikrościeranie. Taką powierzchnię najbezpieczniej wycierać mikrofibrą, a idealny roztwór czyszczący przygotujemy z wody i octu spirytusowego w proporcji 1:1. Alternatywę stanowi płyn do mycia naczyń rozcieńczony w ciepłej wodzie. Na koniec szafkę należy dokładnie osuszyć miękką i delikatną szmatką.

W przypadku szafki lakierowanej, jej frontów nie przecierajmy twardymi szmatkami oraz nie stosujmy mleczka.

Gdy z kolei mowa o frontach z połyskiem, np. pokrytych akrylem, na skutek użycia nieodpowiednich środków, możemy doprowadzić do ich szybkiego zmatowienia. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po preparat przygotowany na bazie ciepłej wody i neutralnego detergentu o pH 6-7. Pomocna może być również soda oczyszczona, której niewielką ilość rozpuszczamy w wodzie. Z kolei smugi z takich frontów usuniemy ściereczką z irchy.

Soda oczyszczona posłuży nam również do zrobienia preparatu czyszczącego do szafek z okleiną PVC. Wystarczy, że jedną łyżkę sody połączymy z 250 ml ciepłej wody.

Zbyt mocne detergenty chemiczne mogą doprowadzić do zmatowienia frontów szafek kuchennych 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić matowe fronty kuchenne?

Meble kuchenne z matowymi frontami również wymagają regularnego czyszczenia, choć zdecydowanie łatwiej utrzymać je w odpowiednim stanie niż np. fronty o wysokim połysku. Jeśli mamy do czynienia z niewielkimi zabrudzeniami, w zupełności wystarczy przetrzeć je ściereczką nasączoną roztworem na bazie wody i płynu do mycia naczyń.

Skutecznym rozwiązaniem jest również użycie roztworu octu z wodą, a w przypadku mocniejszych zabrudzeń, zaschniętych plam czy odcisków palców, sięgnijmy po sodę oczyszczoną, którą należy nanieść na wilgotną ściereczkę i przetrzeć nią meble.

