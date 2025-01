Pamiętaj, że sen o egzaminie nie musi oznaczać porażki. Może to być cenna lekcja, która pomoże lepiej zrozumieć własne emocje i potrzeby. Potraktuj go jako sygnał do refleksji i działania. Przyjrzyj się lękom, obawom i celom. Zastanów się, co możesz zrobić, aby lepiej przygotować się do wyzwań, które przed tobą stoją.