Jeśli masz brata, sen o nim to przypomnienie o tym, że możesz zawsze liczyć na jego i wsparcie. Jeśli pojawia się on w wizji wraz z którymś z rodziców to sugestia, że masz problem z akceptacją jego sukcesów. Czy mama lub tata sugerowali, że brat jest od ciebie lepszy? Nawet jeśli tak, nie chowaj do nich urazy, ponieważ szkodzisz swojemu zdrowiu. Zamiast sięgać po tabletki na skołatane serce, spróbuj medytacji. Sen o bracie może również zawierać inne motywy.