Sen o astrach - co oznacza?

Sen o astrach może mieć różne znaczenia, zależnie od kontekstu i szczegółów. W ogólnym znaczeniu te kwiaty stanowią symbol godności, szacunku i czci. Ich widok we śnie może sugerować, że masz silne poczucie własnej wartości i oczekujesz, aby inni traktowali cię z należnym szacunkiem. Astry mogą także być ostrzeżeniem odnośnie do twojego zdrowia lub relacji z przyjaciółmi. Jeśli kwiaty te są zwiędłe, może to sugerować, że istnieją pewne problemy, którymi musisz się zająć w życiu osobistym lub zawodowym.