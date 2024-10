Jak długo trwa sezon Skorpiona. Mocny znak z potężną wibracją

Sezon Skorpiona w astrologii rozpoczyna się zazwyczaj około 23 października i trwa do 22 listopada. To czas, gdy Słońce przemieszcza się przez znak Skorpiona.

Przez każdy miesiąc Słońce zmienia swoje miejsce i przez 12 miesięcy odwiedza 12 znaków zodiaku, a każdy z nich emanuje inną energią według astrologii. I tak w sezonie Skorpiona możemy spodziewać się intensywnego, głębokiego czasu, bo właśnie taki jest ten znak zodiaku.

Czego możemy zatem dokładnie spodziewać się w tym czasie? Skorpion jest znakiem żywiołu wody, który w astrologii symbolizuje emocje i głębokie odczuwanie. To właśnie dzięki temu możemy czuć większe napięcie emocjonalne, ale również większą skłonność do introspekcji. Skorpiony są znane z intensywnego przeżywania swoich uczuć, co może wpłynąć na ogólną atmosferę - ludzie mogą czuć się bardziej zmysłowi, ale też bardziej skłonni do zazdrości lub nieufności.

Skorpion jest także symbolem odrodzenia i zmian. To idealny czas na pozbywanie się tego, co już nam nie służy, i na rozpoczęcie procesów transformacyjnych. Ludzie mogą chcieć odciąć się od starych wzorców, relacji lub sytuacji, aby zrobić miejsce na coś nowego. I choć astrologia i numerologia są oddzielnymi dziedzinami, to warto zauważyć związek w tym konkretnym przypadku.

Skorpion emanujący zmianami i transformacją rezonuje z wibracją numerologiczną listopada 2024 roku, który w tym roku emanuje energią jedynki. Oznacza to idealny czas na zmiany, nowe początki i transformacje. Wygląda na to, że w tym roku sezon Skorpiona zyskuje podwójną moc, patrząc na kosmiczne energie.

Warto też pamiętać, że znak Skorpiona kojarzony jest z władzą, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Ludzie mogą być bardziej zainteresowani zdobywaniem lub utrzymywaniem kontroli nad sytuacjami, relacjami czy samymi sobą. Skorpiony mają silną wolę i tendencję do testowania własnych granic.

Kto odczuje najmocniej energię sezonu Skorpiona?

Inne znaki zodiaku także odczują wpływ energii Skorpiona 123RF/PICSEL

Tak naprawdę wszystkim znakom zodiaku udzieli się energia sezonu Skorpiona, ale może być ona odczuwana w różnych obszarach naszego życia. Oczywiście to w pełni czas zodiakalnych Skorpionów i to one będą w centrum uwagi.

Kosmos da Skorpionom energię, witalność i motywację do działania. Może to być czas wzmożonego introspekcji i pracy nad sobą. Byki choć są znakami przynależącymi do żywiołu ziemi, też będą czerpać z żywiołu wody. To dla Byków czas wyzwań, szczególnie w obszarze relacji i kwestii materialnych.

Dla Lwów sezon Skorpiona może przynieść wyzwania związane z ich poczuciem władzy i tożsamości. Lwy mogą zmagać się z problemami kontrolnymi i potrzebą dominacji, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

Wodniki przejdą przez życiowy test. Ich możliwości adaptacyjne i otwartość na zmiany będą zdawać w sezonie Skorpiona egzamin, a Raki i Ryby, czyli tak jak Skorpion należące do żywiołu wody mogą przeżyć duchowy rozwój i odnaleźć swoją życiową drogę.

