W relacjach uczuciowych Ryby będą wyjątkowo wrażliwe i podatne na wpływy emocjonalne . To dobry moment, by zatrzymać się i zadać sobie pytanie: czego naprawdę pragną? Niektóre Ryby mogą uświadomić sobie, że wciąż trzymają się wspomnień lub emocjonalnych zależności, które nie służą ich rozwojowi. W stałych związkach warto postawić na autentyczność i otwartą rozmowę, wyrażenie swoich potrzeb przyniesie ukojenie i może uzdrowić to, co było długo tłumione.

W pracy Ryby mogą czuć spadek energii lub brak motywacji do działań nastawionych na wynik. Lepiej niż rywalizacja posłuży im twórcza praca w skupieniu, samotności lub z zaufanym zespołem. To miesiąc, w którym warto pozwolić sobie na pracę z intuicji, nawet jeśli nie wszystko od razu przyniesie efekt, ziarna zasiane w sierpniu wykiełkują w nadchodzących miesiącach.

Zdrowotnie Ryby powinny zwrócić uwagę na odporność i ogólną regenerację organizmu. To dobry moment na wprowadzenie spokojniejszych rytuałów, takich jak kąpieli w solach, aromaterapii, spokojnych spacerów lub lekkiej jogi. Układ limfatyczny i immunologiczny mogą być nieco osłabione, dlatego warto unikać przeciążeń, klimatyzacji, zimnych napojów i przegrzewania organizmu. Sen będzie dla Ryb szczególnie istotny. W sierpniu to właśnie w nocy będą dochodziły do nich najcenniejsze podpowiedzi. Jeśli pozwolą sobie na regenerację, wyjdą z tego miesiąca spokojniejsze, bardziej zintegrowane i gotowe na to, co przed nimi.