Decyzja, którą podejmie na początku sierpnia, będzie dotyczyć zmiany zawodowej - i to o 180°. Może to być rzucenie stabilnej, ale niesatysfakcjonującej pracy czy przeprowadzka za granicę w celach zawodowych. Po sierpniowej decyzji kariera Lwa już nigdy nie będzie taka sama. Jego królewska aura w pełni się objawi. Lew zrobi dokładnie to, co chce - mimo że wyda się to niedorzeczne dla otoczenia. Ponadto nie będzie miał wątpliwości co do słuszności swojej decyzji. W sierpniu jego pewność siebie urośnie do takich rozmiarów, że podejmie szalone ryzyko, którego wcześniej się wystrzegał.