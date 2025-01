Śliczne żeńskie imię, które oznacza "zorzę polarną". W Polsce zapomniane

Nie lubi się spieszyć, choć ma gotowy przepis na życie. Stara się go skrupulatnie wdrażać. Jest dobrą przyjaciółką, ale dużo czasu poświęca nie na pomoc innym, a na realizację własnych marzeń. Zora to imię zapomniane w Polsce. Niesłusznie, bo oznacza silną kobietę, która konsekwentnie idzie po swoje. Co więcej można powiedzieć o jej charakterze?