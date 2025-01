Rok 2025 ma wibracje silnej 9. Co to dla nas oznacza?

Rok 2025 ma wibracje numerologicznej 9 (2+2+0+5=9). Oznacza to, że będzie to rok pożegnań i końców. Bez wyrzutów sumienia odrzucimy to, co nam nie służy. Może to być praca, której nie lubimy, związek, w którym nie czujemy się dobrze czy przyjaźnie, które już nam nie służą.