Osoby upoważnione do renty wdowiej mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia , czy 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.

Jak wskazują urzędnicy - do najczęstszych przyczyn decyzji o odmowie przyznania prawa do wdowiej renty należą:

niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

Należy podkreślić, że od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie renty wdowiej, można odwołać się do sąd u . "Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (sądu I instancji). Masz na to miesiąc od dnia, w którym doręczymy Ci decyzję" - wyjaśnia ZUS.

"Jeżeli uznamy, że Twoje odwołanie jest zasadne, to zmienimy albo uchylimy decyzję w Twojej sprawie. Mamy na to 30 dni od otrzymania Twojego odwołania. Jeśli uznamy, że Twoje odwołanie nie jest zasadne, to przekażemy Twoją sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania Twojego odwołania" - czytamy na zus.pl.