Arnika - co to za roślina?

Arnika górska to roślina z rodziny astrowatych, naturalnie występująca w Azji, Ameryce Północnej, a także Europie - w tym również w Polsce. Charakteryzuje się żółtymi kwiaty zebranymi w koszyczki. To właśnie one stanowią surowiec, na bazie którego produkuje się kremy, żele i maści o wielu wspaniałych właściwościach.