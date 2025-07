Aleksandra to żeńska forma imienia Aleksander, które znaczy 'obrońca ludu'. Kobiety noszące to imię mają zestaw cech, który predysponuje je do bycia wyjątkowymi i zapamiętanymi przez kolejne pokolenia liderkami. W jego brzmieniu wyczuwa się autorytet - jest długie, dźwięczne i wypełnione silną energią.