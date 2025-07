Co przyniesie środę, 16 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta 7 Mieczy

W relacjach prywatnych warto zachować się dziś dyplomatycznie, nie mówić o pewnych rzeczach wprost. Nawet jeśli ktoś poprosi cię o szczerość, to może wcale nie być na nią gotowy. Ludzkie serce jest zwodnicze, a język tylko to odzwierciedla. Nie daj złapać się w pułapkę brutalnej otwartości. W finansach możesz sterować czyimiś posunięciami, ale bardzo dyskretnie.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych ktoś może mieć nadzieję, że go nie odrzucisz. Nie chodzi koniecznie o miłość romantyczną, ale o współczucie, miłosierdzie, ludzką solidarność. Świat nie jest czarno-biały i miewamy w nim do wyboru więcej niż dwie opcje. Zaakceptuj, że ktoś nie odnajduje się w binarnym podziale. W finansach możesz wrócić do zarzuconego projektu, dostać drugą szansę.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta 6 Kielichów

W kontaktach prywatnych widać nostalgię, pragnienie powrotu do przeszłości. Kiedyś wszystko było prostsze… Na pewno? Możesz mieć sentyment do minionych czasów, bo z dzisiejszej perspektywy rozumiesz, że wszystko dobrze się skończyło. Tak samo pomyślisz wkrótce o teraźniejszości, więc głowa do góry. W finansach możesz zarabiać na wycieczkach, robieniu zdjęć.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych przyjmij do wiadomości, że pewne kwestie nie zależą od ciebie. Niektóre decyzje zostały podjęte już jakiś czas temu, a teraz borykasz się z ich skutkami. Nie wybiegaj myślami zbyt daleko w przyszłość. Niedługo zajdzie kolejna, duża zmiana. Nie ma co się przywiązywać do tego, co jest. W finansach szykuj się na podróż, nową pracę i wyzwania.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych możliwa będzie emocjonalna huśtawka, niepewność, ale i ekscytacja. Ktoś wysyła sprzeczne sygnały, ale to wcale nie musi cię frustrować! Po co się spieszyć z deklaracjami? Czy już teraz musisz znać odpowiedź? Nie jest też powiedziane, że nie możesz mieć wielu flirtów. W finansach możesz zyskać kilka źródeł skromnego dochodu, dorabiać sobie.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możliwy będzie wybuch uczuć. W grę wchodzi nowe zauroczenie lub emocjonalna odnowa istniejącej relacji. Związki meandrują jak rzeki, bywają raz pełne energii, a raz powolne i spokojne. Grunt, żeby miłość nie wyschła całkowicie. W finansach możesz odkryć życiową pasję, dzięki której udałoby się zdobyć pieniądze lub pozycję.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta As Buław

W relacjach prywatnych warto coś rozpocząć, zrobić pierwszy krok, wyciągnąć rękę na zgodę i odważyć się powiedzieć pewną kwestię z głębi serca. Ludzi przyciąga teraz do ciebie zdecydowanie, twój optymizm, zdolność rozpoczynania rzeczy, relacji. W finansach nie czekaj, aż ktoś cię dostrzeże, przypomni sobie o twojej sprawie. Działaj, inicjuj.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta Głupiec

W relacjach prywatnych przygotuj się na to, że trzeba będzie działać bez planu. Życie jest nieprzewidywalne, a niektóre osoby same nie wiedzą, czego chcą. I to jest właśnie w nich najlepsze! Nie obiecuj sobie teraz zbyt wiele, reaguj na bieżąco. W finansach możesz mieć do czynienia z ryzykantem, niebieskim ptakiem, alimenciarzem lub notorycznym kredytobiorcą.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Wieża Boga

W relacjach prywatnych siła wyższa może przeszkodzić dziś Twoim planom. Zadbaj zwłaszcza o swoje bezpieczeństwo i nie staraj się rozwiązać problemu na siłę. Niektóre burze lepiej przeczekać albo całkiem odwołać eskapadę. Jeśli ktoś chodzi jak chmura gradowa, to Ty nie rób z siebie piorunochronu. W finansach dokładnie oszacuj koszty dużej inwestycji.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta 3 Kielichów

W relacjach osobistych warto poszerzyć grono znajomych. Nawet jeśli nie lubisz tłumów w swoim życiu, to uwierz: im więcej, tym weselej! Buduj sobie sieć znajomych i nie przejmuj się, że wiele z tych relacji będzie powierzchownych. Warto mieć jednego kolegę do imprezowania, a innego od zwierzeń. W finansach możesz nawiązać trójstronne porozumienie, pośredniczyć.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych możliwa będzie nowa miłość, zauroczenie, które nie musi pojawić się od pierwszego wejrzenia, ale ma potencjał wybuchnąć z wielką siłą. Jeśli na kimś ci zależy, to trzeba będzie tę osobę usilnie przekonywać, "wychodzić" sobie jej wzajemność. W finansach pojawi się okazja, którą trzeba będzie schwytać w lot. Nie zasypiaj gruszek w popiele.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 9 Denarów

W życiu osobistym możesz zrozumieć, czego pragniesz, czego nie akceptujesz i generalnie tak poukładać sobie rzeczywistość, że nie będzie chciało Ci się czegokolwiek zmienić. Gratulacje! Wielu może zazdrościć tobie tak pięknie urządzonego ogrodu miłości. Pamiętaj tylko, że nie da się stać w miejscu w nieskończoność. W finansach możesz zarobić na handlu antykami.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL