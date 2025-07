Zmiana wynika z dostosowania przepisów do nowych unijnych regulacji, które określają minimalne wymiary bagażu osobistego, jaki musi być dostępny w cenie biletu lotniczego.

Nowe rozmiary oznaczają nieco większą swobodę dla pasażerów - łatwiej będzie zmieścić najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak dodatkowe ubranie, kosmetyczkę, czy też książkę. Co istotne, zmiana nie wpłynie na cenę biletu.

Pamiętajmy jednak, że bagaż osobisty nadal musi zmieścić się pod fotelem przed pasażerem. Michael O'Leary, szef Ryanaira, zapewnił, że do końca lipca linia wymieni wszystkie specjalne miarki na lotniskach, tzw. sizery , tak aby odpowiadały nowym wymiarom.

Zmiany w polityce bagażowej to nie jedyna dobra wiadomość dla pasażerów. Ryanair intensywnie rozwija swoją działalność w Polsce.

Największe zmiany już teraz widać w Modlinie - lotnisku obsługującym Warszawę. W czerwcu przewoźnik podpisał umowę, dzięki której liczba pasażerów ma wzrosnąć z 1,5 mln do nawet 5 mln rocznie do 2030 roku. W planach jest zwiększenie liczby samolotów stacjonujących w bazie z 4 do 8 oraz otwarcie 25 nowych tras. Inwestycja Ryanaira w Modlinie ma wynieść ponad 400 mln dolarów.