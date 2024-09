Floryn to mężczyzna, który bywa zamknięty w sobie. Sprawia wrażenie niedostępnego, jest skromny, choć nie stroni od spotkań z innymi. Jest cierpliwy, przez co uznawany jest za dobrego przyjaciela, który potrafi ze spokojem wysłuchać innych i doradzić im najlepsze wyjście z sytuacji. To mężczyzna zdolny do poświęceń dla swoich bliskich.