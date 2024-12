Staropolskie imię, którego od lat nie nadano żadnej dziewczynce

Do Włodzimiery można zwracać się na różne sposoby. Do najpopularniejszych zdrobnień należą takie określenia jak:

Włodzimiera to kobieta, która łatwo ulega zachciankom. Rzadko się złości i niemal nigdy nie traci cierpliwości. Bywa wrażliwa na porażki, łatwo zniechęca się niepowodzeniem. Zdarza się, że niechętnie podchodzi do wykonania powierzonego jej zadania. Włodzimiera to kobieta lubiana przez otoczenie. W życiu kieruje się zasadami moralnymi, które sama uważa za słuszne. Włodzimiera to numerologiczna czwórka. Wyróżnia się skromnością, ale jednocześnie zaradnością. Jest osobą pracowitą i ceni sobie praktyczne rozwiązania. Dąży do osiągnięcia dóbr materialnych, a niekiedy nawet bogactwa.