Wyludnianie to nie tylko statystyki - to realne zmiany w tkance miejskiej. Mniej mieszkańców to mniejsze wpływy do lokalnych budżetów, a co za tym idzie - ograniczone środki na inwestycje, transport publiczny czy wydarzenia kulturalne. Zmniejszająca się liczba uczniów prowadzi do zamykania szkół, często jedynych w okolicy. Lokalne sklepy i zakłady pracy znikają, a na ich miejscu nie pojawia się nic nowego.