Amatorzy grzybów często właśnie kurki wskazują - obok prawdziwków - za najsmaczniejsze z leśnych grzybów. Nic dziwnego - mają wyjątkowy smak i teksturę, świetnie łącząc się z sosami śmietanowymi, jajecznicą czy jako dodatek do porannego tosta z masełkiem. Nie jest także trudno ich znaleźć, bo odznaczają się wyjątkowym kształtem i kolorem, do tego często rosną "w grupach". Ostatnio zaczęły pojawiać się w dużych ilościach nawet w marketach, warto więc po nie sięgnąć, by nie tylko rozpieścić podniebienie, ale skorzystać z ich właściwości odżywczych. Nie każdy o tym wie, ale kurki pełne są witamin z grupy B, wit. D, potasu, żelaza, wapnia i magnezu. A gdy dodać do tego błonnik, który także zawierają, mamy doskonałą przekąskę wspomagającą nasze trawienie.