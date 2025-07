Nowy rok szkolny 2025/2026 zbliża się wielkimi krokami. Uczniowie zainaugurują go 1 września w poniedziałek. Na pierwszą, dłuższą przerwę w nauce trzeba będzie poczekać do zimy, bowiem od 22 do 31 grudnia zaplanowana jest przerwa świąteczna. Z kolei w styczniu rozpoczną się ferie, które podzielone na trzy turnusy potrwają do marca. Dotychczas ferie podzielone były na cztery tury.