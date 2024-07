W tym tygodniu będziesz odkrywać w sobie nowe talenty i zainteresowania, które poprawią twoją kondycję fizyczną i psychiczną. W pracy będziesz wykazywać się intuicją, empatią i komunikatywnością, co spodoba się innym. Zajęte Skorpiony będą cieszyć się z potencjału, jakie daje im partnerstwo. Single ponownie wejdą w relacje z kimś, kto już raz ich zranił i może zrobić to jeszcze raz. W weekend skorzystaj z zaproszeń.

W tym tygodniu to, co zaplanowane ma szansę na realizację. W pracy będziesz mieć okazję do rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęte Strzelce raczej nie powinny liczyć na miłe chwile we dwoje. Twoja druga połówka może być zimna. Możesz odkryć, że ukrywa przed tobą tajemnice. Single będą miały kilka romansów lub flirtów, ale żaden z nich nie będzie trwały ani poważny. W weekend wypoczniesz nad wodą.