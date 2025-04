30 kwietnia to ostatni dzień na rozliczenie podatku PIT. Warto nie zostawiać tego na ostatni moment, bo każdy dzień zwłoki, może sporo kosztować! O jakich kwotach jest mowa?

Co się stanie jeśli nie rozliczymy PIT-u do 30 kwietnia? Prawo mówi jasno

Prawo mówi, że w przypadku przekroczenia terminu złożenia zeznania podatkowego, podatnik może zostać obciążony karą pieniężną. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia przewinienia oraz ewentualnej kwoty zaległości podatkowej i wynosić może aż do 720 stawek dziennych. Kwota jednej stawki dziennej według obecnych wyliczeń wynosi od 141,40 zł do 56 560 zł. W sytuacjach, gdy odpowiednie organy stwierdzą dodatkowo istnienie nieprawidłowości w zeznaniu, podatnik może liczyć się nawet z konsekwencjami karnymi w postaci pozbawienia wolności do lat trzech.