Turyści masowo odsprzedają bilety do Rzymu. Pogrzeb papieża Franciszka pokrzyżował plany wyjazdowe

Na popularnej grupie Last Minute Polska na Facebooku , skupiającej ponad 200 tysięcy podróżników , w ostatnich dniach pojawiło się nietypowe poruszenie. Zamiast standardowych próśb o kody zniżkowe i ofert last minute, dominują ogłoszenia o odsprzedaży biletów lotniczych do Rzymu . Wszystko przez wiadomość, która wstrząsnęła światem - 21 kwietnia 2025 roku zmarł papież Franciszek . Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rzymie w sobotę, 26 kwietnia, a ich skala już teraz budzi obawy turystów.

Jadąc tam teraz, miałabym poczucie, że jestem w złym miejscu w złym czasie. To nie wakacje, to pielgrzymka narodów. Wolę, żeby ktoś inny skorzystał z tych biletów

Dla tych, którzy zdecydowali się odpuścić wyjazd do Rzymu, pozostaje pytanie - gdzie teraz? Na szczęście, europejska wiosna ma wiele do zaoferowania. Portugalia, Grecja, południowa Francja czy Sycylia - to tylko kilka kierunków, które kuszą słońcem i spokojem. Na grupach last minute pojawiają się pierwsze propozycje „zamiennych” wakacji.