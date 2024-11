Jesienna aura doda ci skrzydeł do działania. W pracy uporządkujesz zaległe sprawy i zakończysz ważny projekt. Zajęte Barany powinny przestać się złościć i spieszyć, bo swoim zachowaniem wywołują nieustanne awantury z ukochaną osobą. Wolne zaś znajdą wiele okazji do zabawy i flirtów, na miłość jednak nie będą jeszcze gotowe. W weekend unikaj nerwowych dyskusji.

W tym tygodniu poczujesz się silniejszy i gotowy na pozytywne zmiany. W pracy będziesz musiał stać się bardziej opanowany i skoncentrowany na tym, co robisz. Zajęte Byki wycofają się z relacji z powodu skrajnych emocji, jakie w nich wywołuje. Wolne zaś poznają kogoś, kto oczaruje ich od pierwszej chwili. W weekend poszukaj wsparcia i pomocy w codziennych obowiązkach domowych.

Aura tego miesiąca zachęci cię do radykalnych działań. W pracy to dobry czas na podpisywanie umów oraz wykorzystanie kreatywności. Zajęte Raki uświadomią sobie, że poprawa atmosfery w relacji jest w ich zasięgu. Wolne zaś ponownie uwierzą w miłość. W weekend więcej czasu spędzisz na świeżym powietrzu mimo jesiennej aury.

W tym tygodniu poczujesz zmianę aury. W pracy staraj się praktycznie podchodzić do wszystkich zadań i zobowiązań, wykonuj sumienie, a nie po łebkach, jeśli nie chcesz mieć kłopotów. Zajęte Lwy będą się leniuchować w towarzystwie partnera. Wolne zaś będą poszukiwać kogoś, kto da im bezpieczeństwo i wsparcie. W weekend unikaj plotek, zwłaszcza że ktoś może być za bardzo dociekliwy.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie omawianiu spraw rodzinnych. W pracy zadbaj o korespondencję, aby była wysłana na czas, bo potem mogą pojawić się jakieś drobne komplikacje. Zajęte Panny będą rozważać przyszłość swojej relacji, a jeśli ich związku dzieje się źle, to mogą podjąć decyzję o rozstaniu na jakiś czas. Wolne zaś w towarzystwie poznają miłość. W weekend skupisz się na rozwijaniu swoich pasji.

W tym tygodniu otrzymasz to, co ci się należy. W pracy próbuj wszystkich okazji, sprawdzaj każdą możliwość, a będziesz miał większe szanse na sukces. W miłości trudno ci będzie uwierzyć w swoje szczęście, ale bądź konsekwentny i nie poddawaj się w odbudowaniu relacji. Wolne Wagi będą miały więcej szczęścia do nowych ludzi, a w weekend będzie szansa na zawarcie trwałej znajomości.