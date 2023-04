Astrolodzy są zgodni, każdy znak zodiaku ma swój szczęśliwy dzień w tygodniu, kiedy wszystko idzie po jego myśli. To właśnie wtedy los nam sprzyja, a załatwianie kolejnych spraw przychodzi bez najmniejszego wysiłku. Oto szczęśliwe dni tygodnia dla każdego znaku zodiaku.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Baran

Zodiakalny Baran nie boi się wyzwań, odważnie stawiając czoła wszelkim problemom. Gwiazdy wskazują jednak, iż ważniejsze decyzje powinien podejmować we wtorek. To jego najszczęśliwszy dzień. Jednocześnie powinien zachować wzmożoną czujność wraz z końcem tygodnia.

Reklama

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Byk

Zodiakalny Byk płynie na fali powodzenia w momencie, kiedy kończy ciężki tydzień. Szczęśliwym dniem dla tego znaku zodiaku jest piątek. Wtedy wszystko się udaje. Problemy mogą jednak piętrzyć się w poniedziałki i wtorki.

Zobacz również: Horoskop miesięczny na kwiecień 2023. Sprawdź, co cię czeka

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Bliźnięta

Astrolodzy nie mają wątpliwości - najszczęśliwszym dniem dla zodiakalnych Bliźniąt jest środa. Podjęcie ważnej decyzji jest tego dnia przysłowiową "bułką z masłem". Niekorzystna aura czyha na ten znak zodiaku w poniedziałki i czwartki.

Zdjęcie Szczęśliwe dni tygodnia dla znaków zodiaku. Wtedy wszystko się udaje / 123RF/PICSEL

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Rak

Zodiakalnemu Rakowi szczęście przynosi początek tygodnia. Poniedziałek jest zdecydowanie najszczęśliwszym dniem dla tego znaku zodiaku. Ważnych decyzji lepiej nie podejmować w niedzielę. Ten dzień przeznacz na odpoczynek.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Lew

Dla zodiakalnego Lwa nie ma rzeczy niemożliwych. W działaniu sprzyjać mu będzie jednak niedziela. Jeśli niektórych spraw nie da się wtedy załatwić, postaw na neutralne dla ciebie dni tygodnia - sobotę lub poniedziałek.

Zobacz również: Mężczyźni spod tego znaku są namiętni i przebojowi. Mają ogromne powodzenie u kobiet

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Panna

Zodiakalna Panna najważniejsze sprawy powinna załatwiać w środku tygodnia. Środa to twój szczęśliwy dzień. Zrezygnuj z podejmowania ważnych decyzji w czwartki. To niekorzystny dla ciebie dzień tygodnia.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Waga

Zodiakalna Waga szczęściem pławi się w piątki. Wtedy nic nie zatrzyma jej w działaniu. Pecha może mieć jednak w poniedziałki i wtorki.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Skorpion

Rozwiązanie trudnych spraw możliwe jest wyłącznie we wtorki. To ten dzień astrolodzy określają najszczęśliwszym, jeśli chodzi o zodiakalnego Skorpiona. Ostrożność powinien zachować jednak w weekend. Sobota i niedziela nie są twoimi szczęśliwymi dniami.

Zobacz również: Najbardziej fałszywy wśród znaków zodiaku. Nigdy nie wyjawiaj mu swoich problemów

Zdjęcie Dzień tygodnia szczęśliwy dla twojego znaku zodiaku. To wtedy załatwiaj ważne sprawy / 123RF/PICSEL

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Strzelec

Strzelce to prawdziwi szczęściarze. W dążeniu do upragnionych celów pomoże im jednak ich szczęśliwy dzień tygodnia. W czwartek wszystko im się uda. W ten dzień są wręcz nie do zatrzymania.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Koziorożec

Koziorożce umiłowały sobie weekend. To właśnie w sobotę i niedzielę płyną na fali powodzenia.

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Wodnik

Zodiakalny Wodnik ważniejsze wydarzenia powinien planować na piątek. Ten dzień jest dla niego zdecydowanie najszczęśliwszym.

Zobacz również: Nie narzekają na brak pieniędzy czy miłosne problemy. Data urodzenia jak wygrana na loterii

Najszczęśliwszy dzień tygodnia: Ryby

Weekend to dla zodiakalnych Ryb prawdziwe święto szczęścia. W sobotę uda ci się niemal wszystko. Dobrze to jednak zaplanuj. Pamiętaj, że wraz z nadejściem niedzieli twoje powodzenie się skończy. Ostatni dzień tygodnia zdecydowanie nie należy do najszczęśliwszych.