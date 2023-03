Data urodzenia zdradza wiele informacji na nasz temat. Astrolodzy twierdzą, że na jej podstawie możemy określić, jakie mamy predyspozycje, upodobania, a nawet wady. Dotyczy to również takich kwestii jak komunikatywność, czy... zamiłowanie do plotek

twierdzą, że na jej podstawie możemy określić, jakie mamy predyspozycje, upodobania, a nawet wady. Dotyczy to również takich kwestii jak komunikatywność, czy... zamiłowanie do plotek W rozmowach z nowymi ludźmi nie ma niczego złego. Do czasu, gdy nie oceniamy bliskich za ich plecami. Niektóre osoby mogą jednak posunąć się naprawdę daleko, byle tylko znaleźć ciekawe tematy do rozmów

Które znaki zodiaku są największymi plotkarzami i często zdarza im się wyjawiać sekrety przyjaciół? Tym pięciu przedstawicielom gwiezdnej dwunastki lepiej nie powierzać sekretów

Reklama

Bliźnięta to najwięksi plotkarze zodiaku. Często tworzą historie na poczekaniu

Przedstawiciele powietrznego trygonu w relacjach z ludźmi najczęściej nie mają złych intencji. Nie da się jednak ukryć, że ich gadulstwo i otwartość na nowe znajomości nie zawsze jest zaletą. Dotyczy to zwłaszcza zodiakalnych Bliźniąt, które często, próbując budować relację z nowo poznanymi osobami, opowiadają im pikantne historie z życia swoich przyjaciół. Niejednokrotnie... bardzo podkoloryzowane. Ten znak zodiaku uwielbia plotki, dlatego lepiej nie wyjawiać mu swoich sekretów.

Lew uwielbia prowadzić długie rozmowy. Zwłaszcza te... na swój temat

Zodiakalny Lew to jeden z najbardziej pewnych siebie znaków zodiaku. Pragnie mieć poczucie, że jego zdanie ma znaczenie, dlatego często wyraża swoją opinię na temat decyzji swoich znajomych. Ten charyzmatyczny znak roztoczyć wokół siebie aurę eksperta, więc inni często powierzają mu swoje sekrety. Niestety nie należy do najbardziej lojalnych znaków zodiaku. Spragniony atencji, bez wahania zdradzi tajemnicę.

Zdjęcie Zodiakalne Lwy kochają rozmowy. Szczególnie te, w których poruszany jest temat ich samych / 123RF/PICSEL

Strzelec nieświadomie wyjawia tajemnice. Później o niczym nie pamięta

Zodiakalne Strzelce to dość dziwny przypadek. Na co dzień sprawiają wrażenie osób spokojnych i lojalnych, jednak podczas imprezy mogą zmienić się nie do poznania. Na wierzch wychodzi wówczas ich imprezowa natura. Gdy osoby spod tego znaku naprawdę dobrze się Bawią, stają się figlarne, chętnie flirtują i plotkują na różne tematy. Nieświadome niczego, wyjawiają cudze tajemnice, a o poranku o niczym już nie pamiętają...

Skorpion wie, jak zdobyć i wykorzystać informacje tak, aby odnieść korzyści

Osoby spod znaku Skorpiona są dociekliwe i wchodzą z zaangażowaniem w każdą dyskusję. Gdy ktoś zainteresuje je konkretnym tematem, nie spoczną, dopóki nie wyciągną z niego wszystkich informacji. Na dłuższą metę znajomość z taką osobą może być jednak bardzo niebezpieczna z uwagi na ich wrodzoną przebiegłość. Ten ambitny znak zodiaku dobrze wie, jak wykorzystać zdobyte fakty na swoją korzyść. Jeżeli nie ma z kimś wyjątkowej więzi, bez wahania zdradzi go dla osiągnięcia własnych celów.

Sprawdź: Panna śledzi znajomych, a Lew pisze do byłych. Co ukrywa twój znak zodiaku?

Ryby wyjawiają sekrety pod wpływem emocji. Lepiej z nimi nie zadzierać

Wszyscy myślą, że zodiakalne Ryby to wrażliwe i dobroduszne istoty. Jest to prawda, jednak tylko do czasu, gdy ktoś mocno "zajdzie im za skórę". Wówczas pod wpływem intensywnych emocji są w stanie wyjawić wszystkie jego tajemnice. Zranione osoby spod tego znaku szybko stają się specjalistami od czarnego PR-u. Dobrze wiedzą, gdzie uderzyć tak, aby zabolało najmocniej.

Zdjęcie Wściekłe Ryby są w stanie wyjawić każdą tajemnicę / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

Horoskop tygodniowy od 27 marca do 2 kwietnia 2023. Doświadcz nowego początku pod okiem Barana

Horoskop wskazuje, na co będziesz chorować w 2023 roku. Fatalne wieści dla trzech znaków zodiaku