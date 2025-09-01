Jedni uważają, że określa naszą życiową misję i osobowość, inni z kolei klasyfikują ją jako pseudonaukę. Mowa o numerologii, która poszczególnym cyfrom przypisuje pewne właściwości.

Numerologia, podobnie jak astrologia, wywodzi się z ezoteryki. Wiele osób uważa, że to pseudonauka, która ma niewiele wspólnego z naszym życiem i co więcej - nie ma żadnego wpływu na naszą codzienność czy przyszłość.

Pomimo tego część osób poszukuje odpowiedzi na pytania właśnie w liczbach. Czy to data urodzenia, czy... numer PESEL. Okazuje się, że on sam lub jego poszczególne cyfry mogą mieć ukryte znaczenie. Oczywiście również i to zagadnienie można potraktować z przymrużeniem oka.

Numer PESEL ma ukryte znaczenie?

Zdaniem niektórych numer PESEL nie jest zwykłym urzędowym numerem nadawanym przy narodzinach. Zgodnie z numerologią zawarte w nim cyfry mają mieć wpływ na nasz los. Ma być unikatowym kodem, w którym zapisana jest nasza przyszłość. Jeśli znajduje się w nim ta jedna, konkretna cyfra, możesz mówić o szczęściu. A jeśli suma cyfr zawartych w numerze PESEL daje właśnie tę cyfrę, możesz liczyć na podwójną dawkę szczęścia.

Masz taką cyfrę w numerze PESEL? Jesteś urodzonym przywódcą

Jeśli w twoim numerze PESEL widnieje cyfra Osiem, jesteś urodzonym przywódcą. Ósemka w numerologii to przede wszystkim determinacja w osiąganiu zamierzonych celów i solidna dawka uporu. Porażka? Jaka porażka? To tylko kolejna lekcja, z której warto wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wyzwania i możliwość wykazania się? To jest to! Gdy inni siedzą cicho, potrafisz zabrać głos w ważnych sprawach. To główne cechy numerologicznych Ósemek. Można więc powiedzieć, że jeśli ta cyfra widnieje w twoim numerze PESEL, dodaje ci siły i odwagi w codziennych zmaganiach.

To jedna z twoich cyfr w numerze PESEL? Mają ją tylko urodzeni przywódcy Canva Pro INTERIA.PL

Można też iść o krok dalej i sprawdzić, czy Ósemka to twoja numerologiczna cyfra z numeru PESEL. Wystarczy zsumować każdą cyfrę. Jeśli wynik okaże się dwucyfrowy, dodawaj dalej. Wyjątek stanowią tzw. liczby mistrzowskie, czyli 11, 22 i 33.

Jeżeli i tu okaże się, że suma cyfr wyniesie Osiem, możesz mówić o podwójnym szczęściu.

Numerologiczna Ósemka: jaka jest

Numerologiczna Ósemka to urodzony przywódca. Wibracja tej cyfry jest najpotężniejsza ze wszystkich. Siła, przebojowość, odwaga, ambicja, pewność siebie i pracowitość składają się na sukces, który Ósemki często osiągają. Z drugiej jednak strony determinacja i upór mogą się zmienić w egoizm, nieobliczalność i zuchwałość. Ósemki to urodzeni liderzy i władcy. Ich silna osobowość zazwyczaj jest siłą napędową w wielu sytuacjach - czy to zawodowych, czy rodzinnych i towarzyskich. Brakuje ci motywacji? Wystarczy, że porozmawiasz z numerologiczną Ósemką. Wysłucha i doda energii.

Ósemki to osoby skazane na sukces. Wiedzą jednak, że sława i pieniądze nie przychodzą łatwo, a często wiążą się z ciężką pracą i poświęceniem niektórych obszarów w życiu. Wytrwałość Ósemek sprawia jednak, że gdy osiągną zamierzony cel, wyznaczają sobie następny. To na tym polu mogą się wykazać. Muszą jednak uważać, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której cele będą osiągać za wszelką cenę. Muszą przystopować swoją władczą naturę wtedy, gdy dla realizacji swoich najbardziej spektakularnych pomysłów przejdzie im przez myśl: "przecież cel uświęca środki".

Ósemka ma potężną siłę, która może też mieć niszczycielskie działanie. Z drugiej jednak strony w kryzysowych momentach potrafi zachować zimną krew. Jak widać, Ósemką potrafią rządzić same skrajności. Tylko od niej zależy, które cechy wykorzysta, by nie tylko realizować swoje cele, ale też cieszyć się szacunkiem w swoim otoczeniu.

***

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Tomasz Baniak Interia.tv