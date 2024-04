Wybierz dzień, w którym się urodziłaś/urodziłeś i sprawdź, co to oznacza:

1

Osoby urodzone w pierwszym dniu miesiąca to indywidualiści, urodzeni przywódcy i bardzo mocne osobowości. Mają niezmiernie dużo energii, cenią niezależność i wolność stanowienia o sobie samych. Mocna osobowość i mnóstwo energii czynią z nich doskonałych przywódców. Świetnie działają też w pojedynkę, mają w sobie bowiem sporo egocentryzmu.

2

Serdeczni i sympatyczni, są bardzo lubiani przez ludzi. Realizują się w rodzinie i gronie przyjaciół, ta sfera życia stanowi dla nich bezwzględny priorytet. Cechuje ich ogromna empatia, chęć niesienia pomocy i opiekuńczość. Są ciepli, delikatni i taktowni.

3

Jeśli urodziłeś się w trzecim dniu miesiąca, masz w sobie charyzmę i tajemnicę, która przyciąga ludzi. Nie brakuje ci zdolności plastycznych ani talentów manualnych. Jesteś człowiekiem kreatywnym, pomysłowym, bardzo twórczym. Umiesz rozwiązywać problemy i wychodzić z konfliktów obronną ręką.

4

Jesteś osobą pilną, pracowitą, skupioną i godną zaufania. Inni ludzie z daleka czują, że mogą na tobie polegać, więc chętnie proszą cię o pomoc i wsparcie. Wszystko to sprawia, że zawsze otaczają cię ludzie i zawsze masz coś do zrobienia.

5

Urodzeni piątego dnia miesiąca, to ludzie o bogatej i barwnej osobowości - kolorowe ptaki i dusze towarzystwa. Fascynują innych i zawsze pozostają w centrum ich uwagi. Kochają podróże, przygody i barwne życie. W ich towarzystwie nigdy nie będziesz się nudzić!

6

Nie znoszą samotności, a robienie czegokolwiek w pojedynkę jest dla nich prawdziwą torturą. Ich życiowym przeznaczeniem jest odnalezienie drugiej połówki i stworzenie z nią pełnego wsparcia i zrozumienia związku. Robią to naprawdę dobrze! Potrafią trafnie odczytywać emocje drugiej połowy, są empatyczni i pełni miłości.

7

Jeśli siódmy to dzień twojego urodzenia, jesteś bystrzakiem i intelektualistą. Masz ścisły, analityczny umysł, jesteś świetnym obserwatorem, a ze swoich obserwacji umiesz wyciągać prawdziwie trafne wnioski. Decyzje podejmujesz wolno, długo się namyślasz, ale niczego nie robisz pochopnie. Masz intuicję i nosa do ludzi.

8

Jesteś indywidualistą i urodzonym przywódcą. Najlepiej działasz w pojedynkę, ponieważ inni ludzie często rozczarowują cię i denerwują. Mówisz co myślisz i nie jesteś szczególnym dyplomatą. Zdarzają ci się nie pohamowane ataki złości, masz też skłonność do zbyt rozbudowanego ego.

9

Urodzeni dziewiątego dnia miesiąca to osoby o ogromnej wrażliwości, pełne troski, współczucia i bardzo opiekuńcze. Są też tolerancyjne i wyrozumiałe. Niestety, owa wrażliwość ma też swoje słabe strony: wszelkie krytyczne komentarze i porażki przeżywają mocno i długo.

10

Jesteś wizjonerem i nie brak ci zdolności przywódczych. Lubisz robić rzeczy ważne i zauważalne, zmieniać świat, wpływać na życie innych, odnosić sukcesy, być chwalonym. Jeśli trzeba balansować na granicy ryzyka, nie masz z tym problemu.

11

12

Jesteś osobą pełną wigoru i dobrej energii, która pobudza cię do działania przez całe życie. Szanowany i doceniany, wykorzystujesz swój zapał w dobrej wierze i zmieniasz życie otaczających cię osób. Jeśli jednak ktoś mocno cię dotknie, potrafisz - z tą samą energią- mścić się bez litości.

13

Jesteś osobą niezwykle ambitną, pracowitą, skupioną i zdeterminowaną. Jeśli postawisz sobie jakiś cel, z dużym prawdopodobieństwem, prędzej czy później, uda ci się go zrealizować. Jesteś prawdziwym mistrzem samodyscypliny, a inni bardzo to w tobie podziwiają.

14

Masz naturę podróżnika. Lubisz zmiany, wciąż nowe miejsca i ludzi. Także w sensie metaforycznym - nie męczą cię nowe okoliczności, nie masz pretensji do losu, gdy nagle wszystko wokół ciebie się zmienia. Jesteś pogodzony z tym, że życie jest procesem i niekończącą się zmianą. Jeśli wokół ciebie robi się zbyt spokojnie i przewidywalnie - czujesz się źle.

15

Jesteś osobą pełną życiodajnej siły, co przyciąga do ciebie ludzi, którzy chętnie grzeją się w twoim blasku i dobrej energii. Potrafisz świetnie czarować, hipnotyzować i uwodzić - dosłownie i w przenośni. Chętnie wspierasz swoich bliskich w potrzebie.

16

Fascynują cię sprawy wielkie i doniosłe, które angażują twoją wyobraźnię mocniej niż codzienne, zwykłe życie i jego problemy. Lubisz przedsięwzięcia z rozmachem, jeśli coś mocno cię zafascynuje, wkładasz w to mnóstwo serca i wyobraźni. Nie masz problemu z tym, by walczyć i rywalizować w imię ważnej sprawy.

17

Masz fascynujący charakter i wielką wyobraźnię. Wiele osób uznaje cię za osobowość wybitną i podąża za twoimi wyborami i opiniami. Dobrze czujesz się w tej roli, pod warunkiem, że jesteś traktowany, jak prawdziwy lider, możesz kierować innymi, ale nie musisz szanować nad sobą żadnych przełożonych ani autorytetów.

18

Lubisz opiekować się innymi ludźmi i sprawiać, że ich życie staje się lepsze. Lubisz też inspirować, edukować, pobudzać do działania. Potrafisz służyć innym, a najlepszą nagrodą jest dla ciebie szacunek i uznanie oraz to, że traktują cię jak autorytet.

19

Jesteś urodzonym zwycięzcą, który przez życie idzie, jak burza. Ludzie wokół ciebie uważają, że czego nie dotkniesz, natychmiast zamieniasz to w złoto. Potrafisz osiągać sukcesy, nie tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, ale także ogromnemu urokowi osobistemu, który otwiera ci wszystkie niemal drzwi.

20

Jesteś człowiekiem o potężnej empatii i intuicji. W życiu stronisz od przygód i ekscesów. Jesteś pogrążony we własnym wnętrzu, skupiony na rozmyślaniach, wyciszony i spokojny. Masz w sobie spokój i harmonię, którą doceniają twoi bliscy. Czasem brak ci odwagi.

21

Jesteś osobą niezwykle wszechstronną i obdarzoną wieloma talentami. Masz szeroką wiedzę o świecie. Interesuje cię wiele zagadnień, mocno angażujesz się też w życie innych ludzi. Masz dobre relacje z otoczeniem, jesteś lubiany i doceniany. Często organizujesz ludzi wokół siebie, łączysz ich w konkretnej sprawie lub celu. To twój dar.

22

Doskonała równowaga między sercem a rozumem to tajemna broń osób urodzonych tego dnia. To z niej czerpiesz ogromną siłę i determinację do życia. Dla ciebie po prostu nie ma rzeczy niemożliwych ani przypadków beznadziejnych. Masz w sobie mnóstwo siły.

23

Masz charyzmę i magnetyczną, lekko tajemniczą osobowość. Jesteś urodzonym aktywistą, społecznikiem, człowiekiem zaangażowanym we wszystko, co robi, dostrzegającym otaczające go wyzwania i problemy żyjących obok ludzi. To pomaganie innym daje ci życiodajną siłę.

24

Jesteś stworzony, by być opiekunem i mentorem. Osoby, które znajdują się w pobliżu natychmiast otaczasz troską i miłością, od razu też starasz się zmienić ich życie na lepsze i mniej skomplikowane. Inni doceniają to... lub nie. Zdarza się, że wykorzystują cię bez litości i do cna, albo buntują się i traktują cię, jak kogoś przewrażliwionego i nadopiekuńczego.

25

Sprawiasz wrażenie introwertyka, osoby zatopionej we własnych rozmyślaniach i przeżyciach, zdystansowanej wobec ludzi i zdarzeń. Cenisz spokój, lubisz czytać, rozmyślać, dokształcać się. Swoją wiedzą i doświadczeniem ochoczo dzielisz się z ludźmi, choć niezbyt chętnie ujawniasz im swoje uczucia.

26

Masz mocną osobowość i wiesz, czego chcesz od życia. Jesteś osobą zdecydowaną i konkretną, lubisz mieć wszystko pod kontrolą, co czasem gubi cię i męczy. Zwykle osiągasz to, czego chcesz. Jeśli decydujesz się na współpracę z innymi, robisz to tylko na własnych zasadach. Ty rządzisz, ty decydujesz.

27

Jesteś osobą, która rzadko ulega emocjom. Każdy, nawet najmniejszy, problem umiesz dokładnie przeanalizować, rozebrać na czynniki pierwsze, a potem podjąć odpowiednią decyzję. Cenisz równość i sprawiedliwość, potrafisz walczyć o nie do utraty tchu, nie oglądając się na koszty i konsekwencje.

28

Jesteś doskonałym graczem, ryzykantem i urodzonym zwycięzcą. Kochasz wyzwania i balansowanie na krawędzi. Robisz wszystko, by w twoim życiu nigdy nie zabrakło wyzwań. Jeśli wychodzisz z nich, jako zwycięzca, jesteś najszczęśliwszy. Jeśli przegrywasz, nie rozmyślasz o tym zbyt długo. Po prostu idziesz dalej!

29

Interesuje cię wszystko, co związane z duchowością, tajemnicą i mocami nadprzyrodzonymi. Twoje otoczenie widzi w tobie przewodnika, za którym warto podążać. Odpowiada ci ta rola - dobrze czujesz się, jako uzdrowiciel, lider, mentor. Gdy ktoś prosi cię o pomoc lub radę, jesteś po prostu najszczęśliwszy.

30

Twoim przeznaczeniem są sprawy wielkie i doniosłe. Jesteś urodzonym dyplomatą i mówcą, kochasz, gdy inni słuchają cię z zainteresowaniem i zmieniają poglądy pod twoim wpływem. Jesteś charyzmatyczny, interesujący, przyciągasz ludzi osobowością, ciepłem i urokiem osobistym. Miewasz też zapędy artystyczne.

31

Jesteś człowiekiem twardo stąpającym po ziemi. Jeśli coś obiecasz - dotrzymasz słowa, jeśli coś zaplanujesz - twoja determinacja sprawi, że stanie się to faktem. Jesteś kreatywny, pracowity, zdeterminowany. Czasem brak ci spontaniczności, ale można na tobie polegać, jak na mało kim.

