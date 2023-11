Spis treści: 01 Jak wygląda kamień tygrysie oko?

Jak wygląda kamień tygrysie oko?

Tygrysie oko zaliczane jest do naturalnych kamieni półszlachetnych, stanowi odmianę kwarcu. Nazwa nawiązuje do oryginalnego wyglądu, który przypomina zarówno źrenicę, jak i umaszczenie dzikiego kota. Na nieprzezroczystym minerale zauważalne są układające się równolegle włókna krzemowe wtopione w strukturę kamienia. Mienią się różnorodnymi kolorami. Od żółtego, poprzez pomarańczowy, złoty, aż po brązowy i czarny.

Zdjęcie Tygrysie oko / 123RF/PICSEL

Tygrysie oko — właściwości magiczne

Rozbudzał wyobraźnię już w czasach antycznych. Kamień tygrysie oko towarzyszył wojownikom w charakterze amuletu. Wierzono, że zapewnia ochronę przed zadawanymi ranami, a nawet przed śmiercią na polu bitwy.

Jak wygląda sprawa współcześnie? Czy tygrysie oko przynosi szczęście? Okazuje się, że tak i powodzenie to jest rozpatrywane zwłaszcza pod kątem finansów. Posiadanie minerału w swoim otoczeniu jest zalecane zwłaszcza ludziom interesu, którzy na co dzień podejmują decyzje finansowe, zajmują się inwestycjami, a także osobom, które startują z własnym biznesem.

Nie jest to jednak kamień wyłącznie dla tej wąskiej grupy. Na co pomaga kamień tygrysie oko? Ma on przynieść pomyślność osobom, które borykają się z problemami finansowymi, zarządzaniem własnym budżetem i próbują osiągnąć stabilizację oraz niezależność na tym polu.

Jaką moc daje tygrysie oko? Minerał dla nieśmiałych

Wierzenia związane z dekoracyjnym kamieniem związane są również z oddziaływaniem na ludzką psychikę. Tygrysie oko jako amulet ma dodawać pewności siebie osobom nieśmiałym, wycofanym oraz z niską samooceną. Warto mieć go przy sobie, gdy czeka nas publiczne wystąpienie czy ważna prezentacja.

Tygrysie oko posiada moc odpędzenia wątpliwości i negatywnych myśli. Pozwala skupiać się na pozytywach i odnajdywaniu swojej wewnętrznej energii pobudzającej do działania. Co więcej, jego magiczne działanie ma też ułatwiać puszczenie wodzy fantazji i kreatywności, więc może stać się sprzymierzeńcem artystów.

Zdjęcie Magiczna moc tygrysiego oka pomaga podejmować działanie skierowane na sukces / 123RF/PICSEL

Tygrysie oko a znak zodiaku

Związek kamieni szlachetnych i znaków zodiaku od wieków fascynuje wielu ludzi, którzy szukają między nimi korelacji. Odnalezienie wzajemnego wpływu tych czynników ma pozwalać na głębsze zrozumienie osobowości i maksymalne wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w człowieku.

Okazuje się, że tygrysie oko jest kamieniem połączonym szczególną zależnością z zodiakalnymi Bliźniętami. Kamień wspiera charakterystyczne dla nich cechy: ciekawość świata, komunikatywność i elastyczność. Dodaje odwagi przy podejmowaniu nowych wyzwań i wychodzeniu poza swoją strefę komfortu. Innymi znakami zodiaku, na które korzystnie działa tygrysie oko, są Byk oraz Lew.

