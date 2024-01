Tarot na 14 stycznia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot na dziś dla Barana

Karta: Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś przestrzega, by nie wymieniać skarbu, który masz tuż pod ręką na świecidełko z tombaku. Niektóre znajomości kuszą nowością, jednak bywa to ich jedyna wartość. Szukaj ludzi, którzy pomogą Ci lepiej zakotwiczyć się w rzeczywistości, zamiast od niej odciągać. W finansach waż słowa, nie porażaj ludzi dookoła rozbrajającą szczerości. W zdrowiu uwaga na problemy ze stopami.

Tarot na dziś dla Byka

Karta: Królowa Mieczy

W życiu prywatnym ktoś ma nadzieję, że Twoje doświadczenie pozwoli oceniać innych trafnie, a za to niezbyt surowo. Nasze błędy z przeszłości nie są oczywiście wymówką, aby wybaczać, wszystko jak leci. Można jednak wypowiedzieć swoje zdanie bez umniejszania drugiej strony. W finansach sukces będzie miał swoją cenę i zostanie Ci ona przedstawiona. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na wątrobę.

Tarot na dziś dla Bliźniąt

Karta: 2 Buław

W życiu osobistym ktoś oczekuje, że zmienisz decyzję i postanowisz zostać tu, gdzie Wam wygodnie. Sęk jednak w tym, że w strefie komfortu trudno się wzrasta. Czyjeś lęki powstrzymują Cię jak wyrzuty sumienia. Czy ustępstwa pozwolą jednak zachować entuzjazm do relacji? W finansach konieczna będzie konfrontacja, wejście w trudne środowisko. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z wyrostkiem.

Tarot na dziś dla Raka

Karta: 5 Buław

W kontaktach prywatnych ktoś liczy, że dołożysz swoją energię i pomysłowość do wspólnego przedsięwzięcia. Bardzo ważna okaże się teraz praca w grupie, dostosowanie się do otoczenia. W środowisku, w które wejdziesz, panują niepisane zasady. Szacunek wcale nie jest związany tutaj z wiekiem. W finansach w grę wchodzi równy podział, wzięcie na siebie kosztów projektu. W zdrowiu uwaga na złamania.

Tarot na dziś dla Lwa

Karta: Cesarz

W relacjach osobistych ktoś oczekuje, że zajmiesz stanowisko i będziesz go konsekwentnie bronić. Opinia świata nie jest ważna, gdy kieruje nami wewnętrzny, moralny kompas. Słowa są w tej chwili tanie. Nie trać na nie czasu ani energii. O Twoim zaangażowaniu będą świadczyły wyłącznie uczynki. W finansach możesz postawić na swoim, osiągnąć wyższą pozycję. W zdrowiu uwaga na problemy z zatokami.

Tarot na dziś dla Panny

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że wykażesz się optymizmem, podążysz za nim i pokażesz energię w obliczu zmian. W Twoim życiu są teraz osoby, które potrzebują zmian, lubią chwilowy zamęt, nie chcą się pogrążać w marazmie. Może i Ty czujesz, że za dużo już było spokoju? W finansach dużo dobrych rzeczy zmierza w Twoją stronę. Przyjmij je z otwartymi ramionami. W zdrowiu możliwa będzie ciąża.

Tarot na dziś dla Wagi

Karta: 5 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że pozwolisz pewnym sprawom dziać się we własnym tempie i znaleźć naturalny koniec. Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie doprowadzić do finału. Musimy porzucić je, by samemu móc się rozwijać. Jeśli kogoś kochasz, to uczucie na razie pozostanie platoniczne. W finansach odzyskasz energię do działania, zwrócisz się w innym kierunku. W zdrowiu uwaga na oczy.

Tarot na dziś dla Skorpiona

Karta: Rycerz Mieczy

W życiu prywatnym ktoś liczy na Twoją pomysłowość, inteligencję i wolę walki. Nie ma co zniechęcać się przeciwnościami losu. Pomyśl, że problemy są po to, by je rozwiązywać. One nie tylko nam się przytrafiają, ale też pozwalają lepiej poznać siebie, rozwinąć swój potencjał. W finansach możesz odbyć znaczącą podróż, szybko pokonać szczeble kariery. W zdrowiu uwaga szczególnie na staw skokowy.

Tarot na dziś dla Strzelca

Karta: Eremita

W życiu osobistym ktoś liczy, że zrobisz coś ze sprawą, która nie daje Ci spokoju od dłuższego czasu. Mogą to być kompleksy, długi, związek ciągnący się od lat bez nadziei na pełną realizację lub... żałoba. Nie brnij na ślepo w coraz większe zmęczenie i zniechęcenie. W finansach musisz przejrzeć przez pierwsze objawy, dotrzeć do sedna problemu. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na problemy z oczami.

Tarot na dziś dla Koziorożca

Karta: Rycerz Denarów

W życiu osobistym ktoś marzy, że wyjdziesz z emocjonalnej skorupy, pokażesz zaangażowanie. Słowa nie są tutaj potrzebne. Druga strona o wiele bardziej potrzebuje czynów. Minął czas deklaracji, nastała pora działania. Sprawdź, czy nie ma ku niemu zdecydowanych przeszkód. W finansach może zajść konieczność załatwienia spraw urzędowych poza domem. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z żuchwą.

Tarot na dziś dla Wodnika

Karta: 5 Mieczy

W życiu osobistym ktoś radzi, by nie poddawać się poczuciu krzywdy, zawiści. Bywamy źle potraktowani, życie nie zawsze jest sprawiedliwe. Naszą siłą jest przezwyciężenie bierności. Nie pozwól, by czyjaś nikczemność umniejszyła również Ciebie. Nie graj w złą grę. W finansach warto postawić na recykling, odnawialne źródła energii, rzeczy z drugiej ręki. W zdrowiu uwaga szczególnie na palce u rąk. .

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że nie będziesz mu wzbraniać swoich uczuć, wykażesz się empatią. Nie musisz osobą, która każdego zbłąkanego wędrowca przytula chętnie do piersi. Słowa pocieszenia i łzy współczucia bywają o wiele bardziej sycącą strawą i orzeźwiającym napojem. W finansach możesz rozkręcić bardzo dochodowy biznes dzięki swojej pasji. W zdrowiu uwaga na problemy z żołądkiem.