Patronka Byka, Wenus pozwoli na zacieśnienie relacji oraz wzmocnienie ich . Single Byki również mogą liczyć na szczęście w sferze uczuciowej. Retrogradacja Merkurego może sprawić, że wróci stara miłość lub znajomość, która miała niezwykły potencjał . Szczęście w miłości — to właśnie pod tym znakiem Bykowi minie końcówka kwietnia oraz pierwsza połowa jego sezonu.

Byki powinny jednak pamiętać, że miłosne uniesienia to nie wszystko. Pod koniec kwietnia lepiej, żeby zwróciły uwagę na sprawy finansowe oraz karierę. Może się okazać, że narażą się szefowi przez swoją upartość i energię do walki, którą wzbudził w nich sezon Barana .

Będzie to dobry czas na rachunek sumienia. Wagom uda się zdystansować i spojrzeć na siebie i swoje życie z perspektywy . Mimo że nie brzmi to zbyt przyjemnie, dla Wagi ten czas będzie świetną szansą na rozwój oraz naukę . Wagi docenią ten okres, szczególnie jeśli w ostatnim czasie czuły się zagubione, niezrozumiane i samotne.

Koziorożec — doceń wsparcie bliskich i przejdź do działania

Kwiecień dla Koziorożca jest miesiącem, w którym wreszcie poczuje się bezpiecznie. Powróci do niego utracone jakiś czas temu uczucie stabilizacji. Przez wzmocnienie więzi rodzinnych oraz znalezienie oparcia wśród najbliższych, wreszcie będzie miał energię oraz siłę do podjęcia ważnych kroków.

Zagrzany do walki Koziorożec nie zatrzyma się — w kwietniu będzie miał szansę na osiągnięcie wszystkich swoich celów. Może również podjąć nowe wyzwanie, wyjść ze strefy komfortu lub dostać okazję nie do odrzucenia. Koziorożcowi będzie sprzyjać los szczególnie w kwestiach finansowych oraz w karierze. Co więcej, będzie dopisywać mu doskonałe samopoczucie.