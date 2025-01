Księżyc, Słońce, a cechy charakteru. Dlaczego niektóre znaki zodiaku są zaborcze?

Zaborczość i kontrola drugiej osoby, to nie są zachowania pożądane w związku. Niekiedy jednak zdarzy się tak, że wykazujemy takie zachowania z różnych powodów.



Jednym z nich według astrologów jest... nasz znak zodiaku. Według wiary w gwiazdy i planety, to właśnie znaki zodiaku nadają nam pewnych cech charakteru i niektóre z nich są po prostu naszą mroczną stroną.

Charakterystyka poszczególnych znaków zodiaku wynika z przekonania, że pozycja Słońca, Księżyca i planet w momencie, w którym przyszliśmy na świat, ma znaczenie. Wszystko to wiąże się z kolei z charakterystyką i symboliką poszczególnych ciał niebieskich.

Które ze znaków więc otrzymały od Wszechświata tak niechlubny prezent, jakim jest cecha zaborczości?

Skorpion i jego mroczna strona. To on wiedzie prym

Skorpion to znak zodiaku, który zdecydowanie prowadzi w rankingu najbardziej zaborczych w miłości. Jego intensywność emocjonalna jest tym, co go wyróżnia na tle pozostałych.

Skorpiony miewają także problem z zaufaniem 123RF/PICSEL

Czyni go to także zarówno pociągającym, jak i... nieco przerażającym, odpychającym. Skorpiony często opisywane są jako wyrachowane i przebiegłe, co też wiąże się z pragnieniem kontroli drugiej osoby. Dla Skorpiona miłość to nie gra - to wojna, w której nie uznaje półśrodków.

Skorpion rządzony jest przez Plutona, planetę transformacji i obsesji. Sprawia to, że Skorpion uwielbia mieć pełną kontrolę nad wszystkim, co go otacza, także nad związkiem.

Jakiekolwiek zagrożenie dla jego stabilności emocjonalnej wyzwala w nim potrzebę obrony. Skorpiony miewają także problem z zaufaniem, co wiąże się także z kontrolą. Może to według astrologów prowadzić do ograniczenia przez Skorpiona partnera w relacji romantycznej.

Lwy pragną być dla kogoś królem

Lwy to urodzeni władcy. Niestety niekiedy zapominają o tym, że związek to relacja partnerska i nie ma w niej miejsca na pokaz władzy. Lwy kochają być w centrum uwagi i być po prostu dla kogoś najważniejsze.

Gdy ciężar uwagi przenosi się gdzieś indziej, zodiakalne Lwy potrafią wpaść w furię. Lew naturalnie także chce przewodzić, co czasem przekłada się na kontrolowanie partnera.

Warto wiedzieć, że według astrologów Lew może być zaborczy, ale robi to z ciepłym sercem i szczerymi intencjami. Chce być kochany i podziwiany, a kiedy to otrzymuje - potrafi rozkwitnąć.

Byk. Spokój i... kontrola

Byki uchodzą za spokojne, stoickie i ciepłe znaki zodiaku. Jednak czasem do głosu dochodzi ich mroczniejsza strona, zwłaszcza gdy pojawia się... miłość, niezwykle ważna dla Byka.

Byk rządzony przez Wenus pragnie relacji trwałej i niezakłóconej. Jeśli coś lub ktoś narusza jego poczucie bezpieczeństwa, Byk może stać się niezwykle zaborczy.

Ten znak zodiaku jest także znany ze swojego pragmatycznego podejścia do życia i nie jest to bez znaczenia dla relacji romantycznej. Byki mają tendencję do traktowania relacji jako "inwestycji", którą trzeba chronić przed zagrożeniami.

Byk zaborczy jest z troski i pragnienia, by chronić to, co uważa za swoje - choć jego subtelna dominacja potrafi być nie mniej skuteczna niż u Skorpiona czy Lwa.

