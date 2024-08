Dominujący i zawsze na przedzie - Baran

Baran to taki znak zodiaku, który zawsze musi być na przedzie. I nie chodzi tylko o to, że jest pierwszym znakiem w astrologicznym kręgu - on po prostu lubi być pierwszy we wszystkim. Kiedy coś chce, to bierze, a po drodze nie zawsze zastanawia się, czy komuś przypadkiem nie przeszkadza. Jego pewność siebie graniczy z arogancją, a potrzeba działania - z brakiem cierpliwości dla innych.

Baran to wojownik, który nie lubi czekać ani pytać o zdanie. Wie, czego chce, i nie boi się tego osiągać, nawet jeśli oznacza to, że ktoś inny zostanie na lodzie. Dla niego priorytetem są jego własne cele, a emocje innych schodzą na dalszy plan. To, co może być postrzegane jako egoizm, dla Barana jest po prostu naturalnym porządkiem rzeczy. W relacjach zawodowych Baran często dominuje i wymaga, by inni podążali za jego tempem, co nie zawsze jest możliwe do zaakceptowania.

Lew - osoba, która kocha być w centrum uwagi

Jeśli jest ktoś, kto urodził się po to, by być w centrum uwagi, to na pewno jest to Lew. Dla Lwa bycie numerem jeden to po prostu codzienność. Czerpie energię z uwagi, którą dostaje od innych, a jego naturalna charyzma sprawia, że nie musi się specjalnie starać, by być zauważonym. Ale co za dużo, to niezdrowo - tak jak słońce nie zawsze świeci w jednym miejscu, tak i Lew nie zawsze dostrzega, że świat nie kręci się tylko wokół niego.

Lwy uwielbiają być chwalone, komplementowane i podziwiane, a kiedy tego brakuje, potrafią stać się drażliwe. Czasami tak bardzo skupiają się na sobie, że zapominają, że inni też mają swoje potrzeby. Ich egoizm przejawia się głównie w relacjach - chcą być kochane i podziwiane, ale nie zawsze oddają to samo w zamian. Oczywiście, Lwy są też hojne i lojalne, ale ta hojność często ma na celu jeszcze większe podkreślenie ich własnej wartości.

Wszystko o znakach zodiaku>>> 123RF/PICSEL

Kontrola to jego drugie imię - Skorpion

Skorpion to znak zodiaku, który lubi mieć kontrolę - nad wszystkim i nad wszystkimi. Jego intensywna osobowość sprawia, że potrafi być bardzo wymagający, a jego potrzeba dominacji powoduje, że nie widzi świata poza własnym punktem widzenia. Skorpiony są skomplikowane, tajemnicze i nierzadko zaborcze. Lubią mieć swoje tajemnice i nie zawsze są chętne, by dzielić się sobą z innymi.

Egoizm Skorpiona objawia się w relacjach, gdzie jego potrzeba kontrolowania i manipulowania może prowadzić do zamknięcia się na partnera i życia bardziej w pojedynkę niż w duecie. Skorpion potrafi być bardzo lojalny, ale jego lojalność ma swoją cenę - chce mieć pewność, że wszystko odbywa się na jego warunkach. Kiedy czuje, że traci kontrolę, staje się zazdrosny i zaborczy, co dla innych może być trudne do zniesienia.

Koziorożec - poświęci wiele dla swoich celów

Koziorożec to znak zodiaku, który ma dokładnie sprecyzowany plan na życie i konsekwentnie wciela go w domu i w pracy. Jego ambicje są ogromne, a praca do dla niego priorytet. Koziorożce potrafią poświęcić wiele, by osiągnąć swoje cele, ale to często oznacza, że ich relacje i potrzeby innych ludzi schodzą na dalszy plan. Koziorożec może być postrzegany jako zimny i obojętny, bo jego pragmatyzm nie zostawia miejsca na emocje.

Dla Koziorożca egoizm to bardziej kwestia podejścia do życia niż świadomego wyboru. On po prostu wie, że aby osiągnąć sukces, trzeba czasem być twardym, a to oznacza stawianie siebie na pierwszym miejscu. Koziorożec rzadko okazuje swoje uczucia, a kiedy to robi, często jest to wyrachowane i przemyślane działanie. Nie znaczy to jednak, że nie jest zdolny do miłości - po prostu jego priorytety są inne.

W poszukiwaniu nowych wyzwań - Bliźnięta

Bliźnięta to znak zodiaku, który potrafi być bardzo zmienny i trudny do zrozumienia. Ich dwoista natura sprawia, że potrafią być zarówno towarzyskie i pełne życia, jak i niesamowicie egoistyczne.

Egoizm Bliźniąt przejawia się w ich relacjach z innymi ludźmi - potrafią być wspaniałymi przyjaciółmi i partnerami, ale tylko wtedy, kiedy im to odpowiada. Kiedy Bliźnięta tracą zainteresowanie, po prostu się wycofują, nie zawsze zastanawiając się, jakie to ma konsekwencje dla innych. Dla nich życie to nieustanna przygoda, a ludzie, którzy nie nadążają za ich tempem, mogą łatwo zostać zostawieni w tyle.

Egozim, który cechuje niektóre znaki zodiaku bardziej niż pozostałe, nie musi być czymś złym. Stawianie siebie na pierwszym miejscu bywa nazywane po prostu asertywnością, a umiejętność wytyczania granic, przydaje się w życiu prywatnym i zawodowym. Najważniejsze jest umiejętne balansowanie pomiędzy dbaniem o siebie a uwzględnianiem potrzeb innych. Czy gwiazdy w tym pomogą? Polecamy raczej, aby zamiast w niebo spojrzeć w głąb siebie i skupić się na drugim człowieku oraz relacji z nim.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv

Przeczytaj także: