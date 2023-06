Czerwcowa pełnia Księżyca będzie wyjątkowym zjawiskiem. W nocy z 3 na 4 czerwca na niebie pokaże się nam Superksiężyc, określany również jako Truskawkowy Księżyc. Najbardziej widoczny będzie dokładnie o godzinie 5:43. Obok wyjątkowych widoków czeka nas jednak sporo zmian. Pełnia w Strzelcu mocno namiesza w życiu niektórych znaków zodiaku. Szykują się spore zmiany. Niestety, również te przykre.

Zobacz również: Zacznie się na początku czerwca. Truskawkowy Księżyc zatrzęsie naszym życiem

Reklama

Horoskop na czerwcową pełnię: Baran

Zodiakalny Baran poczuje w najbliższych dniach wiatr we włosach. Truskawkowy Księżyc zmotywuje go bowiem do działania. To odpowiedni moment na zmianę pracy czy miejsca zamieszkania, jeśli o tych kwestiach myślałeś do tej pory. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby spakować plecak i wyruszyć w niezapomnianą podróż.

Pamiętaj, że czasem warto nieco odpuścić. Dlatego nie bierz wszystkiego na swoje barki i daj się porwać szalonej energii Superksiężyca. Nie zapominaj jednak o najważniejszych osobach w twoim życiu. W tym czasie w związku może pojawić się trochę nieporozumień. Nie obwiniaj o to ukochanego.

Zobacz również: Czerwiec będzie należał szczególnie do czterech znaków zodiaku. I nie chodzi tylko o szczęście w miłości

Horoskop na czerwcową pełnię: Byk

Zodiakalny Byk nie będzie narzekał na powodzenie. Pełnia w Strzelcu przyniesie mu bowiem ogrom spełnienia i harmonii, szczególnie, jeśli chodzi o miłosną stronę jego życia. W końcu odpocznie od trosk, w pełni skupiając się na swoim partnerze. Nadchodzą świetne dni.

To również dobry czas pod względem finansowym. Jeśli do tej pory zastanawiałeś się nad sposobami ulokowania pieniędzy, właśnie teraz powinieneś podjąć ryzyko, którego do tej pory się obawiałeś. Gwiazdy ci sprzyjają.

Zdjęcie Bliźnięta to ten znak zodiaku, który najmocniej odczuje czerwcową pełnię Księżyca / 123RF/PICSEL

Horoskop na czerwcową pełnię: Bliźnięta

Bliźnięta to ten znak zodiaku, który najmocniej odczuje czerwcową pełnię Księżyca. Najbliższe dni malują się bowiem w wyjątkowo szarych barwach, szczególnie, jeśli chodzi o związek. To czas, w którym przyjdzie ci podjąć ważną decyzję - rozwój relacji lub jej zakończenie. Zastanów się dobrze i pamiętaj, że zawsze najważniejsze jest twoje osobiste szczęście i spełnienie.

Decyzje i rozmowy podjęte w tym okresie mogą albo zbliżyć do partnera, albo wręcz przeciwnie, ostatecznie zakończyć daną relację. Możliwe wprowadzanie się, składanie obietnic, a nawet zaręczyny, ale również ciche dni, nieporozumienia i żal.

Zobacz również: Najseksowniejsza cecha każdego znaku zodiaku. Oto twoja „tajna broń” w uwodzeniu

Horoskop na czerwcową pełnię: Rak

Zodiakalnego Raka czeka sporo emocji, związanych z pracą. Systematyczne budowanie pozycji zawodowej już wkrótce poskutkuje ogromnym docenieniem ze strony przełożonych. Możliwy awans. Pełnia w znaku Strzelca sprawi, że Rak przełamie wszelkie obawy i przestanie bać się komunikacji i podróżowania.

W tym okresie musisz jednak nieco mocniej skupić się na swoim zdrowiu. Na horyzoncie widać bowiem problemy z osteoporozą lub układem kostnym. Truskawkowy Księżyc nie będzie również łaskawy, jeśli chodzi o miłość. Z gorących uniesień może powstać równie gorąca awantura.

Horoskop na czerwcową pełnię: Lew

Pełnia Truskawkowego Księżyca potwierdzi pozycję zodiakalnego Lwa na wszystkich płaszczyznach. Postawi jednak również wyzwania. Przed Lwem propozycja wyprawy w nieznane. Wystarczy jedynie podjąć decyzję.

Najbliższe dni zaplanuj w gronie najbliższych i delektuj się każdą chwilą spędzoną w gronie kochających cię osób. Truskawkowy Księżyc zachęci samotne Lwy do poszukiwania drugiej połówki. Niektórych może również popchnąć w stronę poprzedniego związku. Czerwcowa pełnia Księżyca przyniesie ogromny dylemat w uczuciach - zostać przy tym, co znane, czy ryzykować i iść w stronę czegoś nowego, ale niepewnego.

Zobacz również: Jak uwieść i rozkochać w sobie konkretne znaki zodiaku? Poznaj ich czułe punkty

Horoskop na czerwcową pełnię: Panna

Przed zodiakalną Panną niełatwy czas. Pełnia Księżyca otworzy ci oczy i zauważysz, że twoja druga połówka podoba się komuś innemu. W tej sytuacji zrozumiesz, że nie warto walczyć o kogoś, kto na to nie zasługuje. Zdasz sobie sprawę, że nikogo nie można przy sobie zatrzymać na siłę. Nauczysz się odpuszczać. Jeszcze nie wiesz jak duża satysfakcja cię czeka.

W tym czasie zodiakalna Panna nie będzie mogła liczyć na wsparcie najbliższych. Ci, zajęci sobą, nie będą chcieli słuchać o jej problemach. Zaciśnij jednak zęby i przyj do przodu. Na horyzoncie widać poprawę.

Zdjęcie Podczas gdy jednych czekają dni pełne zabawy i szczęścia, inni muszą zmierzyć się z wieloma problemami / 123RF/PICSEL

Horoskop na czerwcową pełnię: Waga

Zodiakalna Waga w najbliższym czasie osiągnie szczyt swoich kreatywnych możliwości, realizując wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane i ambitne cele zawodowe. Truskawkowa Pełnia Księżyca wciągnie cię w towarzyski wir. Korzystaj, póki możesz.

Zachowaj jednak ostrożność. W najbliższym otoczeniu znajduje się osoba, która mocno zazdrości ci twoich osiągnięć. Może chcieć wykopać pod tobą dołki. Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki nieprzyjaznego działania, uważaj na siebie.

Zobacz również: Wyjątkowe połączenie dusz. Jest tylko jedna taka para znaków zodiaku

Horoskop na czerwcową pełnię: Skorpion

W najbliższych dniach nie będzie ci do śmiechu. Możliwy bowiem konflikt z szefem, który mocno wpłynie na twoją codzienność. Pamiętaj jednak, że Truskawkowa pełnia Księżyca to odpowiedni moment na tworzenie lub odbudowę pozycji społecznej. Czekają cię co prawda wielkie wyzwania biurowe, ale spokojnie, ze wszystkim sobie poradzisz.

Horoskop na czerwcową pełnię: Strzelec

Już wkrótce okaże się, że zodiakalny Strzelec stoi przed życiową szansą. Musi jednak odpowiednio ją odczytać i pojąć. Czeka cię podjęcie trudnej decyzji. Zbliża się czas podsumowań, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Wkrótce do twoich drzwi zapuka miłość. Zastanów się jednak, czy to właśnie to, na co masz teraz ochotę i czas. Skupisz się nieco mocniej na sprawach rodzinnych, uporządkowując dawne niedopowiedzenia i rozwiązując konflikty.

Zobacz również: Mężczyźni o tych imionach nie nadają się do związku. Władczy, zimni, nielojalni

Horoskop na czerwcową pełnię: Koziorożec

Zodiakalne Koziorożce poczują się mocno przytłoczone emocjami. Z jednej strony chcesz kontynuować niedawno rozpoczętą przygodę miłosną, jednak z drugiej czujesz, że nie do końca ci ona odpowiada. Zwolnij nieco i zastanów się nad tym dłużej. Skoncentruj się przede wszystkim na zachowaniu wewnętrznej harmonii.

Swoim działaniem wymusisz na członkach rodziny decyzje, których dotąd nie potrafili podjąć. Już wkrótce zobaczysz porządek, o który tyle walczyłeś.

Zdjęcie Zodiakalne Koziorożce poczują się mocno przytłoczone emocjami / 123RF/PICSEL

Horoskop na czerwcową pełnię: Wodnik

Po trudnym kwietniu i jeszcze bardziej wymagającym maju, początek czerwca będzie prawdziwym wybawieniem. Do życia zodiakalnego Wodnika powrócą kolory, nadzieja oraz poczucie szczęścia. Życie okaże się piękniejsze. Wokół ciebie pojawi się mnóstwo emocji i jeszcze więcej ognia.

Truskawkowy Księżyc popchnie Wodnika w stronę rozrywek i towarzyskich spotkań. Wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Zawieraj nowe znajomości i ciesz się życiem. Nadchodzi twój czas.

Zobacz również: Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi żonami. Oto ich cechy

Horoskop na czerwcową pełnię: Ryby

Nadchodzące dni to czas, w którym zodiakalne Ryby wiele zrozumieją, a jeszcze więcej się nauczą. Spowolnią nieco tempo życia, a w ich umyśle pojawią się poważne refleksje. Zrozumieją czego naprawdę potrzebują i do czego naprawdę dążą.

Czerwcowa pełnia Księżyca sprawi jednak, że w Rybach odżyją dawne wewnętrzne niepokoje i dylematy. Poczują się niepewnie. Stracą nieco pewności siebie. Aby się z tym uporać, ważna jest praca duchowa. Nie bój się pierwszego kroku.

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku w najbliższych dniach powinny mieć się na baczności / 123RF/PICSEL