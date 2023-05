Astrologia dzieli ludzi na 12 znaków zodiaku, przyporządkowanych konkretnym okresom w roku. Data urodzenia wpływa na znak zodiaku konkretnej osoby, a więc również na jej wady, zalety, cele, marzenia, zachowanie i przyszłość. Niektórzy przedstawiciele niebiańskiego zwierzyńca lepiej do siebie pasują niż inni. Jak zodiakalny Rak dogada się z drugim Rakiem?

Czy znak zodiaku Rak pasuje do Raka?

Rak to czwarty znak zodiaku , należący do żywiołu wody — podobnie jak Skorpion i Ryby. Przypisuje się go osobom urodzonym między 20/21 czerwca a 22/23 lipca. Wyróżnia się empatią i wrażliwością, ale też zaborczością i drażliwością. Raka łatwo czymś dotknąć, a zraniony chowa się w swojej skorupie lub wycofuje z relacji.

Potrzebuje głębokiej więzi z partnerem — dopiero wówczas może się przed kimś w pełni otworzyć. Staje się wtedy lojalny, czuły i oddany. Jest jednak zazdrosny. Sam wyróżnia się lojalnością i tego samego oczekuje od ukochanej osoby. Nigdy nie wybaczy zdrady i będzie przez nią bardzo cierpiał.

Zdjęcie Kobiety spod znaku Raka są raczej spokojne, jednak potrafią też pokazać pazurki... Lepiej nie wystawiaj ich zaufania na próbę / 123RF/PICSEL

Zodiakalny Rak zrozumie drugiego Raka jak nikt inny. To wyjątkowe połączenie dusz, dzięki któremu od pierwszej chwili wiedzą, że mogą sobie nawzajem ufać. Zwykle związek tego znaku zodiaku wolno się rozkręca — Rak potrzebuje czasu, by opanować swoją nieśmiałość i krok po kroku dążyć do stabilizacji. W przypadku dwóch zodiakalnych Raków sytuacja wygląda nieco inaczej. Celem obu stron jest bezpieczeństwo, które wzajemnie sobie zapewniają. Instynktownie wiedzą, co w danej sytuacji zrobić, jak czuje się partner czy partnerka i jak się w danej chwili zachować. Ponieważ Raki mają tendencję do wahań nastrojów i depresji, przedstawicielom innych znaków zodiaku czasem trudno jest z nimi wytrzymać. W związku dwóch Raków na pewno nie zawsze będzie różowo i stabilnie, ale będą bardzo wyrozumiali dla swoich wad i przywar.

Czy Rak dogada się z Rakiem?

Czy zodiakalny Rak ma szansę na udany związek z drugim Rakiem? Mężczyzna Rak szuka kogoś, z kim założy rodzinę — chce się więc ustatkować. Jest bardzo opiekuńczy i sentymentalny, choć na zewnątrz może sprawiać całkiem inne wrażenie. Z powodu wrodzonej nieśmiałości może wydawać się oschły, a nawet nieco sarkastyczny. Kobieta Rak wie jednak, że to tylko maska, pod którą kryje się wrażliwy i romantyczny człowiek. Od najmłodszych lat sama wyróżnia się opiekuńczością i troskliwością. Może się wydawać zdystansowana i zamknięta w sobie, ale wewnątrz jest ciepłą, wrażliwą i bardzo emocjonalną osobą.

Zdjęcie Znak zodiaku Rak przypisany jest osobom urodzonym na przełomie czerwca i lipca. Z kim stworzy najlepszą parę? / 123RF/PICSEL

Rak w miłości dużo od siebie daje, a wymaga głównie wierności i lojalności. Przedstawiciele tego znaku stworzą szczęśliwą parę, a ich związek ma szansę przetrwać całe życie — zgodnie z tym, co sobie ślubują małżonkowie. Pod wieloma względami pasują do siebie idealnie, choć nie obędzie się bez pewnych zawirowań. Słabą stroną tego związku może być nadmierne domatorstwo — zamknięte w czterech ścianach Raki mogą w końcu poczuć przesyt sobą. Dbałość o rodzinę może przesłonić inne ambicje, przez co mogą ucierpieć pozostałe sfery życia Raków. Wzajemna nadopiekuńczość może zacząć ich drażnić, a w końcu sprawić, że namiętność osłabnie i odsuną się od siebie emocjonalnie. Jeśli jednak w porę temu przeciwdziałają, mogą przeżyć ze sobą wiele szczęśliwych lat.

Z kim nie dogaduje się Rak?

Znak zodiaku Rak jest odpowiednim partnerem dla niektórych znaków, ale z innymi nie stworzy na pewno harmonijnego związku. W niektórych przypadkach trudno będzie nawet o przyjaźń, z uwagi na zbyt głębokie różnice.

Astrologia Horoskop na wakacje: Czarne lato dla trzech znaków zodiaku Znakom wodnym trudno jest porozumieć się ze znakami ziemskimi - Rak nie będzie więc rozumiał sposobu myślenia i postępowania zarówno Byka, jak i Panny oraz Koziorożca. Pannę i Raka łączy jednak duża chęć założenia rodziny i zadbania o nią. Jeśli tylko Rak ograniczy swoje przewrażliwienie, a Panna będzie się mniej skupiać na szczegółach, mogą stworzyć udany związek.

Rak nie dogada się jednak z Baranem, który jest momentami zbyt agresywny i aktywny. Pozostałe znaki ognia, czyli Lew i Strzelec, również będą dla niego wyzwaniem. Nie będzie dla niego odpowiedni także i Wodnik, którego umysł wybiega daleko w przyszłość. Wodnik woli poświęcać się wielkim ideom, co niepokoi Raka, który nie zazna przy nim spokoju i stabilizacji.

Kto jest najlepszym partnerem dla Raka?

Z kim Rak stworzy najlepszy związek? Do kogo pasuje osoba spod znaku Raka? Z pewnością powinna związać się z osobami, których żywiołem jest woda, a więc ze Skorpionem lub Rybą. Skorpion jest podobnie emocjonalny i empatyczny. Ceni sobie wierność i lojalność. Rozumie wybuchy zazdrości Raka, ponieważ sam lubi być pewny uczuć drugiej strony.

Ryby są z kolei równie wrażliwe i drażliwe. Na pewno w tym związku mogą pojawić się pewne problemy, z uwagi na skupienie bardziej na marzeniach niż realnych wydarzeniach. Para będzie się jednak wzajemnie wspierać w każdej sytuacji. Dla Raka odpowiedni jest też drugi Rak - będą się rozumieć bez słów.

