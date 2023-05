Spis treści: 01 Baran - energiczność

02 Byk - konsekwencja

03 Bliźnięta - urok

04 Rak - wrażliwość

05 Lew - władza

06 Panna - uwodzicielskość

07 Waga - niezależność

08 Skorpion - dystans

09 Strzelec - zrozumienie

10 Koziorożec - elastyczność

11 Wodnik - nieprzewidywalność

12 Ryby - tajemniczość

"Wdzięk, szyk, charm, styl. Nasza broń to sex appeal" - śpiewał niegdyś Eugeniusz Bodo. Trudno się z artystą nie zgodzić - wspomniana "tajna broń" idealnie sprawdza się w trakcie uwodzenia i nie tylko. Seksapil to inaczej mówiąc atrakcyjność seksualna, na którą ma wpływ zachowanie, mówienie, wygląd, zapach, ubiór i oczywiście urok osobisty. Ich miks sprawia, że jesteśmy w konkretny sposób odbierani przez otoczenie.

Co jest w tobie najseksowniejsze i przyciąga jak magnes? Odpowiedź może dać twój znak zodiaku. Jaka jest twoja najseksowniejsza cecha? Oto i one.

Reklama

Zobacz też: Urodzeni intryganci. 4 najbardziej dwulicowe znaki zodiaku

Baran - energiczność

Zdjęcie Zodiakalne Barany mają w sobie radość życia / 123RF/PICSEL

Energia, pasja, korzystanie z życia ile tylko się da. Barany wyznają zasadę "dolce vita" i czerpią radość z tego, co tu i teraz. Są nieprzewidywalne i nie stronią od szaleństw. Adrenalina to jest to! Ich energiczność zdecydowanie jest ich najseksowniejszą cechą. Dzięki niej mogą smakować życie wszystkimi zmysłami i iść przez codzienność jak burza. Z kimś takim u boku można zdobywać świat.

Byk - konsekwencja

Uparte i skoncentrowane na celu Byki uwielbiają odnosić sukcesy. Do tego są konsekwentne i jeśli już na coś się zdecydują, będą robiły wszystko, by odnieść sukces. Bycie konsekwentnym to ich najseksowniejsza cecha - dzięki niej zdobywają kolejne szczebelki w karierze zawodowej i mają poukładane życie prywatne. Dają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Bliźnięta - urok

Mają dwa oblicza. Raz pogodne i wesołe, za chwilę najchętniej wylały wszystkie żale. Bliźnięta wiedzą i widzą więcej, dlatego też trudno im coś wmówić. Jednak w całej tej swojej otoczce są pełne uroku i otwarte na nowe doświadczenia czy znajomości. Uwielbiają rozmawiać z ludźmi i starają się zrozumieć ich punkt widzenia. Urok osobisty to z pewnością ich drugie imię.

Zobacz też: Związki tych znaków zodiaku to katastrofa

Rak - wrażliwość

Przejmuje się innymi i ma serce na dłoni. W taki sposób - przynajmniej przez niektórych - jest postrzegany zodiakalny Rak. Nie chce nikogo ranić, więc woli skłamać w dobrej wierze. Jego wrażliwość sprawia, że potrafi wczuć się w sytuację danej osoby i nie oceniać jej. Wrażliwość pomaga im też od czasu do czasu rozbudzić niemały ogień - lubią zaskoczyć jakimś zwrotem akcji. Nieplanowany wyjazd na drugi kraniec świata? Wypad w mało znane miejsce? Tego z pewnością możesz się spodziewać po zodiakalnym Raku.

Lew - władza

Zdjęcie Każdy znak zodiaku ma charakterystyczną cechę / 123RF/PICSEL

Najseksowniejsza cecha u Lwa? Osoby spod tego znaku zodiaku są władcze i pełne pasji. Lwów wcale nie trzeba przekonywać o ich uroku osobistym - same najlepiej wiedzą jak go wykorzystywać. Na innych spoglądają z pozycji zdobywcy, ale we wszystkim potrafią zachować klasę i dystans. Potrafią sprawić, że ktoś w ich towarzystwie będzie czuł się wyjątkowo. Mają poczucie humoru i są błyskotliwe. To wszystko składa się na ich tajna broń.

Zobacz też: Jak uwieść i rozkochać w sobie konkretne znaki zodiaku?

Panna - uwodzicielskość

Uwodzicielskie i inteligentne. Takie właśnie są zodiakalne Panny. Potrafią trafnie ocenić emocje, a w ludziach potrafią czytać jak w otwartej księdze. Rozmowa z nimi jest nieraz intelektualną ucztą, czym mogą sobie zaskarbić sympatię drugiej osoby. A w tym wszystkim są naprawdę uwodzicielskie. Zdarza się jednak, że w tym wszystkim manipulują i kreują swój wizerunek. Są mistrzami w wyczarowaniu magicznej atmosfery.

Waga - niezależność

Wagi uchodzą za uczuciowe i wrażliwe, ale jak to wynika ze znaku zodiaku - wszystko "ważą". Chociaż na pierwszym miejscu stawiają czułość, to i tak najbardziej widoczna jest ich niezależność. Nie dają się zapędzić do kąta, mają swoje zdanie i nie boją się go głośno wypowiadać. Troszczą się o innych, ale w tym wszystkim nie zapominają o sobie. Emanują niezależnością na każdym kroku. Czy to nie seksowne?

Skorpion - dystans

Skorpion to jeden z bardziej tajemniczych znaków zodiaku. Nim zabierze głos w jakiejś sprawie, preferuje obserwację sytuacji. W międzyczasie ocenia i zastanawia się, która opcja jest dla niego najbardziej korzystna. Nie uchodzi też za zbytnio towarzyskiego, a jeśli już ktoś skradnie serce Skorpiona, może czuć się absolutnie wyróżniony. A początkowe zdystansowanie może być naprawdę seksowne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

Strzelec - zrozumienie

Uśmiech zazwyczaj nie schodzi z ich twarzy i sprawiają wrażenie niezbyt stałych w uczuciach. Strzelce potrafią jednak zaskakiwać i chętnie niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Można z nimi porozmawiać o wszystkim - okażą zrozumienie, a i czasem podzielą się cenną radą. Ich podejście do ludzi i życia sprawia, że cieszą się w środowisku ogromną sympatią.

Koziorożec - elastyczność

Na pierwszy rzut oka mogą zdawać się zamknięte w sobie. Koziorożce wolą milczeć niż rzucać słowa na wiatr. Dzięki temu zyskują ogląd sytuacji i potrafią do niej dopasować - jednak tak, by i im było komfortowo. Nie lubią konfliktów, dlatego starają się iść na kompromisy. Koziorożce słyną z niesienia pomocy innym, są troskliwe i obecne, gdy ktoś ich potrzebuje. Nie narzucają się jednak, tylko delikatnie sygnalizują: "jeśli mnie potrzebujesz - jestem". Taki partner czy partnerka to prawdziwy skarb!

Wodnik - nieprzewidywalność

Zodiakalne Wodniki to prawdziwe oazy kreatywności. Pozostają sobą w każdej sytuacji, co czyni je naprawdę nieprzewidywalnymi. Przez życie wędrują z wysoko uniesioną głową i są przekonane o swojej wyjątkowości. Nie oznacza to jednak tego, że są zarozumiałe - wręcz przeciwnie. Uchodzą za dusze towarzystwa, które nieraz zaskakują spektakularnymi pomysłami. Z nimi nie można się nudzić - szalony weekend z dala od zgiełku miasta, spontaniczne wyjście na miasto czy wypad w góry? Z Wodnikiem masz to jak w banku.

Ryby - tajemniczość

Zdjęcie Tajemnicze, wrażliwe, ale i zdystansowane. Każdy znak zodiaku ma swoją najseksowniejszą cechę / Picsel / 123RF/PICSEL

Mają swój świat i uchodzą za jeden z najbardziej tajemniczych znaków zodiaku. Ryby, bo o nich mowa, potrafią rozmawiać na każdy temat, wypowiadać się na różne kwestie, dzielić sekretami. Jednak pomimo tego, dla wielu nadal pozostają zagadką. Zupełnie jakby nie chciały się dzielić wszystkim, co dobrego mają do zaoferowania innym. Ich tajemniczość przyciąga jak magnes - czy jest coś bardziej uwodzicielskiego niż niedopowiedzenia? Oprócz tego Ryby są wrażliwe, emocjonalne, ale w podbramkowych sytuacjach potrafią tupnąć nogą.

***