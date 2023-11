Niezbadane wyroki Wszechświata. Komu będzie sprzyjać szczęście?

Wszechświat poprzez ułożenie planet, co miesiąc szykuje dla wszystkich znaków zodiaku inne atrakcje. Jedni mają dzięki temu lepszy czas, inni posiadają wówczas trochę więcej wyzwań i lekcji do przepracowania.

To będzie fatalny czas dla Panny. Przez kilka miesięcy lepiej omijać ją z daleka Tym razem do końca listopada trzy znaki zodiaku mają szansę polepszyć swój stan konta, bo Kosmos będzie im sprzyjał w kwestiach finansowych.

To moment, w którym do końca listopada warto zawalczyć o podwyżkę u szefa, spróbować szczęścia na loterii lub dobrze ulokować oszczędności. Wówczas los będzie wspierał wszelkie ruchy finansowe u trzech znaków.

Kto wobec tego należy do szczęśliwych wybrańców Wszechświata?

Znaki ziemi korzystają z dobroci losu. To one wygrają los na loterii

Wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że to znaki zodiaku należące do żywiołu ziemi mogą do końca listopada oczekiwać zastrzyku gotówki. Byki czeka dobra nowina związana z finansami w pracy lub zwrot poczynionej wcześniej inwestycji.

Zdjęcie Finanse do końca listopada będą sprzyjały znakom ziemskim / 123RF/PICSEL

Możliwe, że szykuje się dla nich nagroda finansowa w pracy lub dobra premia. Panny zaś mogą liczyć na słodko-gorzki smak zastrzyku finansowego, bo może być on związany ze spadkiem lub darowizną.

Natomiast Koziorożce w listopadzie mogą sfinalizować sprzedaż nieruchomości albo mogą zyskać zatrudnienie w wymarzonej pracy.