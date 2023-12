Spis treści: 01 Baran (21.03 - 19.04) - awans przejdzie ci koło nosa

02 Lew (23.07 - 23.08) - uważaj przy inwestycjach

03 Ryby (19.02 - 20.03) - będą mieć wyjątkowego pecha w randkowaniu

Baran (21.03 - 19.04) - awans przejdzie ci koło nosa

Barany będą mieć pechowy czas w pracy w 2024 roku. Choć w poprzednim roku wyjątkowo się starałeś i wszystko wyglądało obiecująco, premia czy awans mogą ci przejść koło nosa. Spotka cię okazja do jeszcze większego wykazania się, które zadecyduje o twojej najbliższej przyszłości. Niestety, z przyczyn od ciebie niezależnych możesz nie dotrzeć na finalizację swojego zadania.

Nic jednak nie jest stracone. Szefostwo zrozumie sytuację i nie będą mieli ci za złe nieobecności. Staraj się sumiennie wykonywać następne zadania, a szansa na zmianę pozycji w pracy szybko pojawi się na horyzoncie.

Lew (23.07 - 23.08) - uważaj przy inwestycjach

W 2024 roku pech będzie prześladował zodiakalnego Lwa. Nieszczęśliwe sytuacje spotka na swojej drodze już na samym początku. Z tego powodu powinien się psychicznie nastawić, że to, co miał zaplanowane, może mu wcale nie wyjść i wszystko pokrzyżuje pech. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia, więc postaraj się zażegnać kryzys.

Nieustanny pech będzie towarzyszył Lwom w kwestiach finansowych. Z tego powodu dobrze przemyśl, zanim wydasz dużą sumę pieniędzy w 2024 roku. Ostrożnie inwestuj i dokładnie badaj rynek.

Ryby (19.02 - 20.03) - będą mieć wyjątkowego pecha w randkowaniu

Pasmo nieszczęść wywołane pechem w 2024 roku skutecznie będzie prześladować osoby spod znaku Ryb. Ważna, planowana kwestia z tego powodu może stać pod znakiem zapytania. Ostudź swój zapał związany z nią i przygotuj się na porażkę. W przeciwnym razie nieszczęście wywołane pechem może tak mocno w ciebie uderzyć, że odbije się to na relacji z bliskimi.

Pech może dać się we znaki także w budowaniu nowych relacji. Szczególnie odczują to samotne Ryby, które będą próbować swoich sił w randkowaniu. Większość spotkań nie będzie rokować głębszych relacji czy związków. Mimo to w ciągu 2024 roku Ryby będą miały szansę na odnalezienie wśród tłumu nieudanych rozmów. Muszą jednak zachować szczególną czujność.