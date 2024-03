Bliźnięta - szukają nowych miłości

Nikt nie zmienia zdania tak nagle i błyskawicznie, jak zodiakalny Bliźniak. Osoby urodzone w tym znaku zodiaku są też idealistami, co oznacza, że budują w swojej wyobraźni obraz idealnego partnera, który potem jest bardzo trudny do osiągnięcia w rzeczywistości. Kiedy więc okazuje się, że mąż czy żona Bliźniaka, nie pasują do wyśnionego wzorca, Bliźniak usuwa się urażony, pielęgnuje w sobie rozpacz i zupełnie traci zainteresowanie związkiem.

Poza tym, osoby spod tego znaku zodiaku z pasją i radością kolekcjonują nowe wrażenia, dlatego, zamiast skupiać się na naprawianiu starego związku, mówią “to po prostu nie było to" i z nadzieją odpływają w kierunku nowej miłości.

Wodnik - gdy coś nie pasuje, znikają

Wolność i niezależność - oto dwie najważniejsze wartości w życiu Wodnika. Co z tego wynika? Po pierwsze to, że zafascynować sobą i usidlić może je tylko ktoś o nieprzeciętnie szerokich horyzontach i intrygującej osobowości. Wodniki niezbyt mocno spieszą się do zawierania małżeństwa i spośród wszystkich znaków zodiaku najlepiej znoszą wieloletnie życie w konkubinacie.

Po drugie, jeśli Wodnik poczuje, że związek zbyt mocno tłamsi jego naturę, ogranicza pasje, męczy i obciąża, jak najszybciej zapragnie wrócić do stanu wolnego. Wodniki stosunkowo dobrze znoszą samotność, więc trwanie w nieudanym związku z obawy przed porzuceniem rzadko ma w ich przypadku miejsce.

Koziorożec - wybierają pracę zamiast partnera

Zodiakalne Koziorożce nie mają w sobie nic z lekkomyślnych flirciarzy, są stateczne, rozsądne, skupione na pracy, oszczędne i stałe w uczuciach. Małżeństwo to dla nich niezwykle poważna decyzja, której nie podejmują pochopnie. Skąd więc Koziorożec na liście rozwodowych rekordzistów?

Po pierwsze, osoby urodzone w tym znaku zodiaku bywają oschłe, obcesowe, mało romantyczne i nerwowe, co zniechęca do nich współmałżonków. Poza tym mają wielkie serce do pracy zawodowej, która pochłania ich na tyle mocno, że cierpi na tym małżeństwo i rodzina Koziorożca. I to najczęściej doprowadza do rozwodu.

Strzelec - skomplikowany partner

Kochliwe, emocjonalne, pragnące zmian, szaleństw, flirtu i zabawy - takie właśnie są zodiakalne Strzelce. Związki, które je nudzą i męczą, porzucają stosunkowo łatwo i bez żalu. Szybko otrząsają się po rozstaniu i ruszają na kolejne podboje. Kochają romanse, lubią być uwodzone i komplementowane. Nie znoszą dusznego, małomiasteczkowego życia, domowej rutyny, konwenansów, ograniczeń i robienia czegoś, bo tak wypada. Ta wybuchowa mieszanka cech sprawia, że zodiakalne Strzelce to jeden z najczęściej rozwodzących się znaków.

Skorpion - zazdrość to ich drugie imię

Najbardziej namiętny z wszystkich znaków zodiaku, kochający romanse, uwodzenie, zdobywanie serca drugiej osoby i wszystko, co z tym związane. Dlaczego więc Skorpiony tak często się rozwodzą? Po pierwsze, bywają niewierne, co w prostej linii prowadzi do rozpadu ich związków. Po drugie, są bardzo zaborcze i zazdrosne, czym odstraszają i tłamszą swoich żony/mężów.

