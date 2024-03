To, spod jakiego znaku zodiaku jesteśmy, może definiować wiele sfer życia. Ma on wpływ na to, jaki mamy charakter, podejście do życia, zachowanie i emocje. Co więcej, data urodzenia może też zmienić to, jak wyglądają nasze relacje miłosne. Niektórych skazuje to na samotność.

Panna (24.08 - 23.09) - praca zabiera jej szanse na związek

Panna wyróżnia się szczególną pracowitością. Kariera i samorozwój są dla nich na pierwszym miejscu. W efekcie mają mało czasu nawet na odpoczynek i spędzenie czasu ze sobą, a co dopiero na poświęcenie go komuś innemu. Przez swoje ambicje dla innych mogą być bardzo krytyczne, co odstrasza wielu potencjalnych partnerów.

W bliskiej relacji Panny nie są romantyczne i nie lubią, jeśli ktoś jest. To dla nich krępujące i zdecydowanie wolą luźne, wspólne spędzanie czasu. Z tego powodu bardzo ciężko będzie im znaleźć odpowiednią osobę, a co dopiero taką, która zniesie ich wymagania i im sprosta.

Skorpion (23.10 - 22.11) - przeszkodą jest jego silny charakter

Skorpiony mają naprawdę silne osobowości. Uwielbiają mieć ostatnie słowo w każdej sprawie i ciężko jest im przyjąć zdanie innych. Zawsze ma być tak, jak one chcą, inaczej to prosta droga do awantury. Tak ciężki charakter jest nie do zniesienia przez innych w związku. Przez to zodiakalne Skorpiony muszą szukać wyjątkowo cierpliwego partnera, co jest rzadkością.

Skorpion wybiera partnerów z równie wybuchowym charakterem 123RF/PICSEL

Niestety, nie tylko charakter Skorpiona jest przeszkodą w drodze do szczęścia, ale też jego wybory. Umawiając się na randki, wybiera on równie mocne charaktery co on. W efekcie nie może się dogadać z potencjalnymi partnerami, a konflikty się tworzą już po kilku rozmowach.

Koziorożec (21.12 - 20.01) - nieszczęście w miłości dyktuje mu nieufność

Brak szczęścia w miłości u Koziorożców jest skutkiem ich dużej nieufności. Temu znakowi zodiaku wyjątkowo ciężko zaufać innym, przez co przez długi czas jest zdystansowany. To może powodować u niego trudności w tworzeniu bliskich relacji. Wycofany Koziorożec będzie sprawiać wrażenie niezainteresowanego i niezaangażowanego, co zniechęci jego randki.

Po wejściu w związek Koziorożec jest dla swojej drugiej połówki oschły. Nie jest emocjonalny, uczuciowy, a przede wszystkim kieruje się tym, co podpowie mu rozum. Ma problemy z okazywaniem zainteresowania, co prowadzi najczęściej do szybkich rozstań.

