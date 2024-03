Oto imiona najlepszych partnerów. Życie z nimi to bajka

Spis treści: 01 Jan - swoją partnerkę traktuje jak księżniczkę

Jan - swoją partnerkę traktuje jak księżniczkę

Jako partnerka Jana nie będziesz mogła narzekać na brak zaangażowania. Mężczyźni o tym imieniu są bardzo otwarci i pokazują swoje uczucia jak nikt inny. Chcą, aby ich kobieta zawsze czuła się chciana i kochana, dlatego rozpieszczają ją jak księżniczkę.

Jan jest partnerem bardzo oddanym. Jak wybiera drugą połówkę, to chce, aby to była osoba na całe życie. Za swoją ukochaną wskoczy w ogień i bez namysłu stanie po jej stronie we wszelkich konfliktach.

Andrzej - zawsze mówi co czuje

Andrzej jest partnerem niesamowicie szarmanckim. Jego kobieta jest dla niego priorytetem, dlatego chce, żeby czuła się w jego towarzystwie dobrze i nie musiała się za niego wstydzić. Jego podejście jest nieco tradycyjne, przez co odznacza się wysoką moralnością.

Zdjęcie Andrzej jest partnerem szarmanckim i czułym. / 123RF/PICSEL

Jako partnerka Andrzeja musisz być gotowa na otwartość w komunikacji, czyli to, o czym marzy chyba każda kobieta. Mężczyźni noszący to imię zawsze mówią co czują, bez owijania w bawełnę. Dzięki temu relacja z nimi jest bardzo trwała.

Piotr - związek opiera na szczerości

Przy Piotrze jako partnerka możesz zawsze czuć się bezpieczna. Mężczyźni o tym imieniu wyróżniają się dużą odpowiedzialnością i sumiennością. Zawsze są szczery, bo wierzą, że dobrego związku nie da się zbudować na kłamstwach. Ich słowa są prawdziwe, nawet jeśli wiedzą, że mogą zaboleć.

Dla Piotra ważna jest rodzina. Jeśli wchodzisz z nim w związek, licz się z tym, że będzie myślał o tobie przyszłościowo. Nie będzie zwlekać z zaręczynami, ale jeżeli dasz znać, że potrzebujesz więcej czasu na duży krok, to z cierpliwością na ciebie poczeka.

Krzysztof - nie widzi świata poza swoją kobietą

Mężczyźni o imieniu Krzysztof wykazują się wyjątkową zaradnością w życiu. W związku będziesz więc mogła zawsze liczyć na jego wsparcie i skuteczną, pomocną dłoń w trudnych chwilach. Postara się ciebie wysłuchać i zrozumieć.

Z nim nie musisz się martwić o zdrady czy flirt z innymi. Jest lojalny i nie widzi świata poza swoją kobietą. Z tego powodu mężczyźni o imieniu Krzysztof mocno dbają o swoją partnerkę. Zawsze chcą widzieć uśmiech na jej twarzy, więc są gotowi zrobić dla niej wszystko. Małe gesty, przysługi, prezenty, to codzienność partnerki Krzysztofa.