Pierwsze dni lata będą dla Byka naprawdę ciężkie. Najwięcej trudności przysporzy mu praca, a konkretnie współpracownicy. Zauważy on, że brakuje im profesjonalizmu, większość obowiązków wykonują "po łebkach" i to on musi sprzątać po nich cały bałagan. Nie będzie więc milczał, ale postanowi zwrócić im uwagę i wypunktować wszystkie ich błędy co, przynajmniej na kilka dni, wprowadzi dość nerwową atmosferę w pracy.

Byk nieszczególnie się tym przejmie, poczuje ulgę i z zadowoleniem odnotuje, że część osób wzięła sobie jego uwagi do serca. Znowu zatriumfuje, utwierdzając się w przekonaniu, że potrafi wyjść cało z każdej opresji i powinien ufać swojej intuicji.

Byk musi jednak pamiętać, że swoją bezpośredniością, a czasem nawet obcesowością może sprawić komuś przykrość. Nie wszyscy muszą też zawsze zgadzać się z jego opiniami i akceptować decyzje, które podejmuje. Ważne, by pamiętał, że pracuje w grupie i od czasu do czasu oglądał się na innych.

Raka czeka wyjątkowo trudny okres

Zdjęcie Raki czeka ciężki początek lata / 123RF/PICSEL

Horoskop na poniedziałek. Wróżka Aira wie, co może się stać. "Kłopoty u Raka" Czerwiec to dla Raka zdecydowanie najtrudniejszy miesiąc w całym roku. Ciężko będzie także w pierwszych dniach lata - zarówno w pracy, jak i w domu. Pojawią się nieporozumienia i kłótnie, które tylko wzmocnią poczucie niepewności i spotęgują stres. Rak powinien przystopować i zająć się tylko najważniejszymi obowiązkami. Niech wykonuje je bez szemrania, a uniknie wielu nieprzyjemności. Rak musi przygotować się także na kłopoty finansowe - w ostatnich dniach czerwca pieniądze będą wręcz przelatywać mu przez palce, ale w lipcu wszystko wróci do normy.

W wolnych chwilach Rak powinien skupić się na sobie, poszukać okazji do relaksu i odpoczynku. Jego samopoczucie poprawi się wtedy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Zdjęcie Czerwiec to dla Raka najcięższy miesiąc tego roku / 123RF/PICSEL

Wodnik odczuje problemy finansowe

Pierwsze dni lata przyniosą Wodnikowi problemy finansowe. Uświadomi sobie, że ma do spłacenia trochę długów i zasiądzie do rozliczeń z duszą na ramieniu. Finanse są dla Wodnika priorytetem, więc nic dziwnego, że to właśnie na nich skupi się w najbliższych dniach. Z biegiem czasu wyprowadzi je na prostą i przestanie się stresować.

W najbliższych dniach Wodnik będzie rozbity i zestresowany - będzie chciał uporać się z wszystkimi obowiązkami, ale nie nie starczy mu na nie czasu i będzie musiał skupić się na tych najbardziej palących. Na szczęście będzie mógł liczyć na wsparcie bliskich - z ich pomocą zrozumie, że zła passa zawsze się kiedyś skończy.

