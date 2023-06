Spis treści: 01 Horoskop na wakacje 2023. Co nas czeka latem?

02 Znaki zodiaku, które mają szansę na wakacyjny romans

Horoskop na wakacje 2023. Co nas czeka latem?

Lato 2023 ma być czasem pełnym sukcesów i obfitującym w radosne wydarzenia. Większość osób nie może liczyć na dwumiesięczny odpoczynek, jak to ma miejsce w szkołach, jednak letni czas będzie niezapomniany. Intensywne promienie słońca i wysoka temperatura dodadzą energii niemal wszystkim, dzięki czemu wiele planów uda się zrealizować sprawnie i bez problemów. Czeka nas koniunkcja Plutona, Jowisza i Wenus, a więc zapowiada się okres pełen nieoczekiwanych wydarzeń i wielu romantycznych chwil.

Pod największym wpływem Jowisza i Wenus pozostanie Baran, który poczuje w sobie tak wielki zapał do realizacji planów, że wkrótce może odczuć też zmęczenie. Na szczęście latem będzie mógł liczyć na wiele okazji do relaksu. Do odważnych świat należy, więc wiele rzeczy zodiakalnym Baranom uda się odmienić na lepsze.

Z kolei zodiakalne Lwy od 21 czerwca do 29 lipca do działania będzie pobudzał Mars. Nie tylko wprawi przedstawicieli tego znaku w rewelacyjny humor, ale też pozwoli im szybko realizować kolejne projekty.

Zdjęcie Wakacje 2023 dla niektórych znaków będą szczególnie radosne. Zodiakalne Bliźnięta, Skorpiony i Ryby spędzą miłe chwile z drugą połówką / 123RF/PICSEL

Jedynie Wagi mogą odczuwać tego lata wzloty i upadki. Kiedy bowiem wszystko się układa, mają tendencję do zamartwiania się na przyszłość. Rzeczywiście, po bardzo udanym czerwcu lipiec może być dla nich nieco trudniejszym okresem, ale już w sierpniu dobra passa wróci. Saturn będzie z kolei oddziaływał na sprawy zawodowe osób spod znaku Skorpiona, sprawiając, że zaczną poważnie się zastanawiać nad dalszym rozwojem kariery. Wspierająco zadziała jednak Jowisz, który pozwoli znaleźć właściwą drogę i umocni relacje tak romantyczne, jak i przyjacielskie.

Znaki zodiaku, które mają szansę na wakacyjny romans

Dla niektórych znaków zodiaku lato 2023 będzie obfitować w szczególne wydarzenia. Czekają ich miłosne uniesienia i romantyczne chwile. W wielu przypadkach uczucie potrwa dłużej, niż tylko jedno lato — warto więc wypatrywać oznak nadchodzącej miłości. Dla kogo będzie to szczególnie emocjonujący okres?

Bliźnięta

Trzeci astrologiczny znak zodiaku przypisany jest osobom urodzonym między 21 maja a 20 czerwca. Gadatliwe i ruchliwe Bliźnięta tego lata przeżyją niezapomniane chwile w ramionach nowej miłości. Co ciekawe, pojawi się ona zupełnie niespodziewanie między czerwcem a wrześniem i może się przerodzić w związek na całe życie.

Zodiakalne Bliźnięta muszą jednak zamknąć stare sprawy, nim będą mogły ze spokojną głową ruszyć dalej. Osoby pozostające w stałych związkach mogą zaś oczekiwać wejścia na jego wyższy poziom — czekają ich zaręczyny, decyzja o wspólnym zamieszkaniu, a może nawet o potomstwie.

Rak

Urodzeni między 21 czerwca a 22 lipca to zodiakalne Raki. Czwarty znak zodiaku patronuje osobom wrażliwym i nieco zamkniętym w sobie, ale bardzo uczuciowym. Choć Rak bardzo boi się odrzucenia, tego lata powinien uwierzyć w siebie, bo szczęście będzie mu sprzyjać.

Przedstawiciele tego znaku może nie znajdą miłości na całe życie, jednak nie oznacza to, że wakacje 2023 nie będą interesujące. Flirty, szalone randki i gorące romanse - to wszystko czeka zodiakalne Raki już wkrótce.

Skorpion

Skorpion to ósmy znak zodiaku, przypisany osobom, które urodziły się między 23 października a 22 listopada. Zodiakalne Skorpiony mają za sobą trudną wiosnę, jednak tego lata los wszystko im wynagrodzi. Zapowiada się okres ciekawy pod względem zawodowym i prywatnym. Skorpion niczym feniks po raz kolejny odrodzi się z popiołów i zbuduje na zgliszczach coś nowego.

W stałych związkach na przedstawicieli tego znaku czeka wiele niezapomnianych, romantycznych chwil. Samotne Skorpiony spotkają na swojej drodze jakąś wyjątkową osobę, która wprowadzi sporo zamieszania w ich życie. Nawet jeśli ta relacja nie przetrwa, zapisze się w ich pamięci i wytyczy przed nimi nowe ścieżki.

Zdjęcie Lato 2023 upłynie zodiakalnym Rakom i Strzelcom na flirtach oraz romansach. / 123RF/PICSEL

Strzelec

Znak Strzelca przypisany jest osobom, które urodziły się między 23 listopada a 21 grudnia. Lato 2023 będzie udane dla tego znaku przede wszystkim pod względem finansowym, ale nie tylko. Już w te wakacje coś ważnego wydarzy się w życiu miłosnym osób spod tego znaku. Zwłaszcza ci, którzy już od dłuższego czasu żyją samotnie, poczują przypływ szczęścia.

Okazji do poznania kogoś będzie bez liku, jako że Strzelce znane są ze swoich towarzyskich upodobań. Kogoś interesującego można poznać tak na urlopie w ciepłych krajach, jak i na grillu u znajomego. Najbardziej sprzyjający okres dla spraw miłosnych rozpocznie się pod koniec lipca i potrwa do połowy sierpnia.

Ryby

Dwunasty znak zodiaku przypisany jest osobom urodzonym między 20 lutego a 20 marca. Wakacje 2023 będą dla Ryb czasem pełnym wyzwań zawodowych. Lepiej wystrzegać się co bardziej ryzykownych decyzji, bo nie wszystko może pójść zgodnie z planem. Po dość trudnej wiośnie lato będzie dla zodiakalnych Ryb czasem pełnym relaksu - muszą tylko nauczyć się odpoczywać i odpuszczać. Inaczej trudno będzie im się zregenerować psychicznie.

Dla spraw miłosnych nadchodzi wreszcie dobry okres. Między połową lipca a początkiem sierpnia Ryby poczują się kochane i otoczone czułością. W stałych związkach nastąpi odrodzenie uczuć, a romantyczne Ryby będą mogły pokazać, na co je stać.

