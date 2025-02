Ten znak zodiaku ma magiczne moce. Urodzony wróżbita

Skorpion to zdecydowanie najbardziej tajemniczy znak zodiaku . Przenikliwy, namiętny, obsesyjny i niepokorny, pełen jest sprzeczności i potrafi w sekundę zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. Po Skorpionie możemy spodziewać się dosłownie wszystkiego!

Skorpion zaskakuje olbrzymimi zasobami wewnętrznej energii. Jest bardzo silny, wytrzymały i odporny. Lubi wyzwania, szczególnie te trudne, a nawet dramatyczne. To dlatego, że cały czas targają nim mocne, intensywne uczucia - wciąż gdzieś gna, szuka odpowiedzi, a w głębi marzy nawet o tym, by rozwiązać wszystkie problemy świata.

Skorpion słynie z bogatego wnętrza i silnej intuicji. Łatwo wyczuwa fałsz, trudno go oszukać, a że sam jest bardzo lojalny i oddany, to nie toleruje kłamstwa. Ta wrodzona intuicja sprawia, że posądzany jest często o nadprzyrodzone moce i jasnowidzenie. Co ciekawe, jest w tym sporo prawdy!