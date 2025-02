Zodiakalne Lwy zazwyczaj pewne siebie, dumne, opanowane, pragnące władzy, czasem potrafią zaskoczyć swoim zachowaniem, gdy do głosu dochodzi ciemna strona ich charakteru.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni urodzeni pod znakiem Lwa, często opisywani są jako osoby pełne ekspresji, charyzmy, ale i właśnie dramatyzmu. Ich teatralne podejście do życia może budzić zachwyt, ale także bywa źródłem kontrowersji. Skąd bierze się ta cecha?

Okazuje się, że w tym przypadku należy spojrzeć na to, że ten znak zodiaku władany jest przez Słońce, czyli centrum naszego układu słonecznego.

To w astrologii przekłada się na osobowość Lwów, które pragną znajdować się nie gdzie indziej, a właśnie w centrum uwagi. Lubią być podziwiane i doceniane, a każda sytuacja, w której czują się pomijane, może wywołać ich dramatyczną reakcję.

Dumne, ale w głębi serca wrażliwe. To prawdziwa twarz zodiakalnego Lwa

Choć Lwy sprawiają wrażenie pewnych siebie, w rzeczywistości są bardzo wrażliwe. Ich duma nie pozwala im łatwo przyznać się do błędu, a każda krytyka jest odbierana jako cios prosto w serce. Często ich "dramatyzm" wynika z potrzeby obrony własnej wartości. Gdy usłyszą zarzuć w stosunku do siebie, niczym prawdziwe lwy rzucają się do obrony, wyglądając w swojej furii spektakularnie.