Zodiakalne Ryby to jeden z trudniejszych i najbardziej tajemniczych znaków zodiaku. W dodatku, to prawdziwi cierpiętnicy, niosący wszystkie problemy i zmartwienia tego świata na wątłych barkach. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast docenić siebie i swoje bogactwo, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.