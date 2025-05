Co przyniesie poniedziałek, 5 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych szykuj się do walnej bitwy. Ślepą siłą na pewno jej nie wygrasz, więc poświęć czas na obmyślenie dobrego planu i zebranie sojuszników. Pamiętaj też, że cóż z tego, że osiągniesz cel, gdy nie będzie z kim tego uczcić? Porozmawiaj szczerze z przyjaciółmi i z rodziną. W finansach czas na zwolnienie tempa, odpoczynek, rozważenie innych opcji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Koło Fortuny

Stara maksyma powiada: raz na wozie - raz pod wozem. Nie da się przejść przez życie suchą stopą, a porażki są absolutnie nieuniknione. Ktoś, kogo uważasz za króla świata, może pojawić się w Twoich progach pokonany i zdezorientowany. Jeśli to Tobie los nie sprzyja - nie wstydź się o tym mówić. W finansach możesz wygrać pewną sumę dzięki przelotnemu szczęściu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta 9 Mieczy

Nie pozwól, żeby Twoim życiem osobistym rządził strach. Bliscy ludzie są po to, by się nimi cieszyć, a każdy dzień z ich udziałem powinien być przyjemniejszy. To prawda, że czasem zdarzają się problemy, ale niech nie będą one normą! Gdy ktoś funkcjonuje od dramatu do dramatu, jest to bardzo niepokojący sygnał. W finansach lepiej nie wychylać się teraz z żądaniem.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś chce Cię "przyciąć" do swoich zainteresowań. Warto poszerzać horyzonty, poznawać cudze pasje, a nawet się w nich próbować. Co Ci jednak po związku, w którym nie możesz być sobą? Nie da się bez przerwy wciągać brzucha i chodzić na paluszkach. W finansach możesz trafić w otoczenie, gdzie wymagania i kodeks są bardzo surowe.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych trzeba zakasać rękawy i wziąć się do niewdzięcznej, ale koniecznej pracy. Ktoś deklaruje pomoc, mówi o przymierzu. Może się jednak okazać, że częściej wejdzie Ci w drogę niż ułatwi dotarcie do celu. Z ludźmi trzeba się powoli "dotrzeć". W finansach możesz zyskać więcej, jeśli zainwestujesz czas lub pieniądze w lepsze środki.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych przejdziesz trudną drogę do wyzwolenia. Wysiłek okaże się bardzo opłacalny. Podejmij go zarówno dla siebie, jak i dla ludzi, których kochasz. Gdy wahasz się, czy zostać w miejscu, czy wyruszyć w podróż, korzystniejsza może być dla Ciebie jednak ta druga opcja. W finansach trzeba odejść od czegoś, co już Ci nie służy. Bez sentymentów.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 5 Buław

W relacjach prywatnych nie bierz na siebie zbyt dużo. To miłe, gdy otoczenie Cię potrzebuje, a bliscy zdają się nie umieć obejść bez Twojej rady czy uwagi. Masz jednak tylko jedne serce i jedną parę rąk. Szanuj swoje zdrowie psychiczne, emocje, energię. Przecież chcesz nie tylko móc pomagać, ale też się bawić. W finansach widać dużo małych spraw do załatwienia na już.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta 9 Buław

Czasem, żeby coś lepiej widzieć, trzeba się od tego oddalić. Oceń swoje prywatne związki z perspektywy. Nie pozwól, by ktoś zabierał Ci wolny czas. Wygospodaruj parę chwil tylko dla siebie, przemyśl problem bez nadstawiania ucha na czyjeś utyskiwania, zaklinania czy obietnice. W finansach możesz zdobyć pieniądze, realizując niszową usługę, odchodząc od głównego nurtu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem zalotnym, który stale ćwiczy się w sztuce podrywu. Niekoniecznie ma złe zamiary, ale też nie należy traktować poważnie każdego słowa, które wypowie. Odbieraj oświadczenia tego kogoś jak wiersze, które pięknie brzmią, ale ich interpretacja pozostaje dowolna. W finansach dobra atmosfera pomaga transakcjom.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta 3 Mieczy

W relacjach prywatnych im większy tort, tym więcej chętnych, by go skosztować. Twoje serce jest zbyt cenne, by oferować je komuś, kto nie ma apetytu lub chce jedynie grzebać w nim widelcem i od czasu do czasu wziąć skromny kęs. Unikaj tych, co bawią się jedzeniem oraz uczuciami. W finansach możesz konkurować w zbyt tłocznym środowisku, gdzie ludzie są bezwzględni.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych nie zajmuj się wszystkim osobiście. Odpowiedzialność nie leży wyłącznie po Twojej stronie. Jeśli chcesz, by otoczenie szanowało Twoją pracę, daj mu zasmakować trudów i wyrzeczeń. Oczywiście wszystko w rozsądnych dawkach i nie zapomnij chwalić osiągnięć. W finansach możesz odnieść sukces w branży organizującej imprezy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych warto usiąść teraz z boku i cierpliwie obserwować sytuację. Ktoś coś obiecał? Kiwnij głową, że rozumiesz, a potem zajmij wygodne miejsce i czekaj na efekty. W międzyczasie zajmij się sobą. Nie martw się, czy tamta osoba jest prawdomówna, czy sobie poradzi. To nie jest Twój problem. W finansach sukcesy przyjdą po dłuższym dopiero czasie.

