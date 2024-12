Zodiakalne Koziorożce są konsekwentne w działaniu i zawsze skierowane w stronę konkretnego celu, a przy tym niezwykle zdyscyplinowane. Zawsze udaje im się osiągnąć to, o mają w planach. Ale nigdy nie dostają tego tak po prostu. Często wiąże się to z niejedną nieprzespaną nocą, czy łzami. Jednak nic nie jest w stanie, im przeszkodzi. Ich pragmatyczne podejście i zdolność do planowania sprawiają, że osiągają mistrzostwo w tym, co robią. Koziorożce błyszczą w świecie biznesu, finansów i wszędzie tam, gdzie potrzeba niezłomności i skuteczności.