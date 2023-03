Pewne znaki zodiaku pozostają pod wyjątkową, anielską opieką, co sprawia, że przyciągają do siebie skrzywdzone, zagubione osoby. Starają się one im pomóc, zarażając spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Jednym z takich znaków jest Waga - sprawiedliwa, taktowna, pokojowo nastawiona, romantyczna, dyplomatyczna i wyjątkowo gościnna.

Ten znak zodiaku ma anielską duszę. Oto, jak wpływa na ludzi

"W miłosnym splocie" czy "na stojąco"? Oto 5 najzdrowszych pozycji seksualnych Ważną cechą zodiakalnej Wagi jest to, że zawsze dąży ona do wewnętrznej harmonii. Waga nie działa wbrew swoim przekonaniom, zawsze idzie za głosem serca i ufa swojej intuicji. Waga już jako małe dziecko odznacza się ogromną empatią - pomaga poszkodowanym zwierzętom, opiekuje się zagubionymi rówieśnikami i wszystkim niesie pomoc. Czasem zdaje się to jej przysparzać kłopotów i być ponad jej siły, ale ona nigdy się nie poddaje!

Waga ma szczególną aurę opiekuna, którą nadaje jej niebiański patron - anioł Rafael. Wspiera on wszystkie znaki żywiołu powietrza, ale szczególnie pochyla się właśnie nad Wagą. Rafael obdarza ją siłą i wciąż inspiruje do rozwoju, by mogła pomóc jeszcze większej ilości osób.

Ten anioł opiekuje się zodiakalną Wagą! Sprawia, że jest wyjątkowa!

Wagą opiekuje się także inny anioł, Uriel, który rozwija w niej poczucie sprawiedliwości i sprawia, że Waga dąży do niej przez całe życie. Nic dziwnego, wszak jej symbolem jest właśnie waga - przedmiot, który ma na celu dążenie do równowagi i utrzymania balansu. Waga dąży więc w życiu do przestrzegania praw ludzkich i boskich.

Waga jest zawsze mile widziana w każdym towarzystwie i ma duży krąg znajomych. Wprowadza między nimi zgodę i harmonię, stara się rozwiązywać i wygaszać nawet cięższe konflikty.

Zdjęcie Waga jest bardzo empatyczna i wspierająca / 123RF/PICSEL

Waga jest wyjątkowo wrażliwa na uczucia innych ludzi, a już szczególnie na ich krzywdę. Problemy innych ludzi traktuje jak swoje własne, poświęca się dla innych, jest bezinteresowna i oddana. To prawdziwa, anielska dusza.

